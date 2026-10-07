Guía para comprar entradas para los conciertos de Muse en Madrid y Valencia

MUSE aterriza en España con The Wow! Signal Europa Tour. La banda británica ha decidido ampliar su gira europea y ha anunciado cinco nuevas paradas para enero de 2027.

Madrid y Valencia serán escenario de cuatro de los nuevos conciertos de MUSE, que cerrará este tour en la Ciudad del Turia. El Roig Arena de Valencia será el escenario de despedida con un concierto añadido a última hora ante la alta demanda de entradas.

Las citas en España supondrán el cierre de la gira europea y ya no hay que esperar más para poder comprar tu entrada. Si quieres sumarte a esta fiesta, toma nota de todo lo que tienes que saber sobre las entradas de los conciertos de MUSE a España.

Las fechas de los cuatro conciertos de MUSE en España

Lisboa, Burdeos y Lyon serán los escenarios previos a los conciertos de MUSE en España, que supondrán el cierre de la gira. ¡Toma nota de cuándo se celebran!

Martes 19 y miércoles 20 de enero - Movistar Arena Madrid

Sábado 23 y domingo 24 de enero - Roig Arena Valencia

Cuándo arranca la venta de entradas de MUSE

La venta de entradas para los conciertos de MUSE en Madrid y Valencia se celebra este jueves 7 de octubre a las 09:00 horas a través de los siguientes canales:

Qué debes saber para comprar entradas de MUSE

Si tienes intención de comprar entradas para ver a MUSE en Madrid y Valencia, hay una cosa que puedes hacer desde ya mismo y que te facilitará los trámites. Cualquiera de estos canales de compra piden que estés registrado por lo que sería conveniente hacerlo con antelación.

En Ticketmaster recomiendan crear una cuenta o iniciar sesión en nuestra cuenta y comprobar que nuestro correo electrónico, teléfono y datos de pago estén actualizados. ¡Así no habrá sustos!

Otro consejo es desactivar cualquier VPN, retransmisión privada o extensión del navegador que oculte nuestra dirección IP y nos pueda dar apariencia de bot. Se trata de poner —y ponernos— el menor número de obstáculos posible.

Qué pasa si eres menores de edad

LiveNation señala los menores de 16 años solo podrán acceder acompañados de un adulto responsable con entrada en mismo sector. Todos los asistentes deben disponer de entrada, independientemente de su edad.

Por su parte, en Ticketmaster señalan que los menores de 14 deben acceder al recinto acompañados de madre, padre o tutor/a legal o adulto responsable autorizado con entradas en el mismo sector. Mientras que los menores de 16 pueden entrar con una autorización firmada y sin necesidad de estar acompañado de un adulto responsable.

Cuánto cuestan las entradas de MUSE en Madrid y Valencia

Los precios de las entradas son diferentes en Madrid y Valencia. Ir al concierto de Madrid es más caro que el de Valencia. Apunta.

Los precios de MUSE en Madrid

Pista general 102 euros

PL1 GRADA 124,50 euros

PL1 PMR 124,50 euros

PL2 GRADA 102 euros

PL3 GRADA 90,50 euros

PL4 GRADA 79,50 euros

VIP 1 - MUSE pre-show package 442 euros

VIP 2 - MUSE pre-show package 419 euros

VIP 3 - MUSE early entry package 272 euros

Los precios de MUSE en Valencia

Pista general 90,50 euros

PL1 GRADA 102 euros

PL1 PMR 102 euros

PL2 GRADA 90,50 euros

PL3 GRADA 79,50 euros

PL4 GRADA 73,50 eruos

PL4 PMR 73,50 euros

VIP 1 - MUSE pre-show package 419 euros

VIP 2 - MUSE pre-show package 408 euros

VIP 3 - MUSE early entry package 260,50 euros

Aunque los precios de las entradas incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, hay que pagar un cargo de 2 euros en por transacción y compra no incluido en el precio de las entradas.

Los primeros dos asientos junto al pasillo de determinadas filas deben ser comprados juntos y están a la venta a precio superior al resto de asientos del mismo sector.

Qué son y qué incluyen los paquetes especiales

La entrada Muse Pre-show Package - Seated

Una entrada con asiento reservado para ver a Muse en directo

Acceso a un bar exclusivo antes del concierto

Incluye aperitivos y actividades/experiencias de Muse

Oportunidad fotográfica interactiva “Wow! Signal” en la entrada (sin la participación del artista)

Pack exclusivo de merchandising Premium

Incluye un artículo coleccionable de edición limitada

Pase VIP conmemorativo personalizado

Póster exclusivo, numerado y específico del evento

Acceso exclusivo al recinto

Acceso anticipado a la compra de merchandising (dónde disponible)

La entrada Muse Pre-show Package - Standing

Una entrada en pista general para ver a Muse en directo

Acceso a un bar exclusivo antes del concierto

Incluye aperitivos y actividades/experiencias de Muse

Oportunidad fotográfica interactiva “Wow! Signal” en la entrada (sin la participación del artista)

Pack exclusivo de merchandising Premium

Incluye un artículo coleccionable de edición limitada

Pase VIP conmemorativo personalizado

Póster exclusivo, numerado y específico del evento

Acceso exclusivo anticipado al recinto (Early Entry)

Acceso anticipado a la compra de merchandising (dónde disponible)

La entrada Muse Early Entry Package - Standing