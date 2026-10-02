MUSE amplía su gira europea con tres conciertos en España

Los británicos MUSE vuelven a España para presentar en directo su último álbum The Wow! Signal, publicado el pasado 26 de junio, y darán tres conciertos como parte de su gira The Wow! Signal Europa Tour 2027 los días 19 y 20 de enero en el Movistar Arena de Madrid y el 23 en el Roig Arena de Valencia.

La banda actuará de nuevo en la capital después de la sorpresa que dieron a los asistentes al Mad Cool en su edición de 2022, cuando los autores de Uprising sustituyeron a última hora la baja del festival del grupo Kings of Leon, y cierra el tramo europeo de la gira en la capital valenciana, donde actuará por primera vez, mostrando que el Roig Arena se consolida como parada ineludible para los artistas internacionales.

MUSE ha decidido realizar este anuncio tras finalizar el tramo norteamericano de su gira, donde han conquistado tanto a público como a crítica con la puesta en escena de las canciones de The Wow! Signal. De hecho, hay quienes lo han catalogado como el "mejor álbum de MUSE en 20 años", destacando que se trata de la obra "más impresionante y creativa de la banda en mucho tiempo".

No hace falta más que atender al título del álbum, basado en uno de los grandes misterios cósmicos de las últimas décadas, para darse cuenta de la ambición que ha tenido la banda en la composición de este trabajo de una decena de canciones.