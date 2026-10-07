MUSE suma un nuevo concierto en Valencia

Los británicos MUSE ha añadido una nueva fecha en su vuelta a España con la presentación de en directo su último álbum The Wow! Signal, publicado el pasado 26 de junio, con un nuevo concierto en el Roig Arena de Valencia el 24 de enero. Un show que se muna a los ya anunciados los días 19 y 20 de enero en el Movistar Arena de Madrid y el 23 en el mismo recinto valenciano.

Tal y como indican desde la promotora Live Nation, "esta será la última fecha que se añade al tour en España y el cierre de gira en Europa", habiéndose añadido al calendario "debido a la alta demanda".

La banda también actuará de nuevo en la capital después de la sorpresa que dieron a los asistentes al Mad Cool en su edición de 2022, cuando los autores de Uprising sustituyeron a última hora la baja del festival del grupo Kings of Leon.

MUSE ha decidido realizar este anuncio tras finalizar el tramo norteamericano de su gira, donde han conquistado tanto a público como a crítica con la puesta en escena de las canciones de The Wow! Signal. De hecho, hay quienes lo han catalogado como el "mejor álbum de MUSE en 20 años", destacando que se trata de la obra "más impresionante y creativa de la banda en mucho tiempo".

No hace falta más que atender al título del álbum, basado en uno de los grandes misterios cósmicos de las últimas décadas, para darse cuenta de la ambición que ha tenido la banda en la composición de este trabajo de una decena de canciones.