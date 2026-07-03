Guille Toledano sube las revoluciones en 'Ven y báilame'

El lanzamiento de Ven y Báilame supone un nuevo registro armónico para Guille Toledano , que no duda en componer esta animada canción perfeta para el verano.

Apenas han pasado seis meses desde que terminó OT2025, pero Guille Toledano ya se está consolidando como uno de las principales promesas de su generación. El exconcursante acaba de publicar Ven y Báilame, un single cargado de energía.

En el tema, que ha compuesto junto a Rouss, Toledano habla de una historia de amor reconocible y universal: ese flechazo repentino que descoloca y lo cambia todo. Además, la letra hace un guiño a su paso por OT con la frase “haz lo que quieras conmigo”, que también es el nombre de la canción que defendió en la final.

Ven y Báilame nos muestra una faceta del artista más upbeat. Mientras en sus dos primeros singles, no sé si quiero volver y Mil Mariposas, el artista optó por un sonido más tranquilo y sentimental, en esta canción ha subido las revoluciones, convirtiéndola en una canción pop idónea para el verano.

El lanzamiento del single coincide con el concierto de la Gira de OT en Madrid, que tendrá lugar esta noche en el Movistar Arena. Toledano no ha querido desaprovechar esta oportunidad y ha organizado un encuentro con sus fans en un establecimiento de la capital, junto al recinto. Los fans podrán acceder a este evento íntimo a través de una acción que se activará en la cola del concierto.

Sin duda alguna, Guille Toledano es uno de los exconcursante del talent show que más proyección tiene de la pasada edición.. Además de la gira de OT, el de Guadalajara, ha sido telonero de Leire Martínez en Ciudad de México y el pasado mes de mayo se subió al escenario del Movistar Arena como invitado de Pablo Alborán, uno de sus referentes, dejando un recuerdo inolvidable para los fans del artista.