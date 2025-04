Guitarricadelafuente samplea a Gino Paoli en 'Tramuntana', el tercer sencillo de su disco 'Spanish Leather'

Guitarricadelafuente estrena Tramuntana como el nuevo adelanto de su próximo disco tras Full time papi y Futuros amantes. Con ella, el cantante samplea un éxito italiano: Il cielo in una stanza, canción del cantautor Gino Paoli del año 1960. De nuevo, el valenciano echa la vista al pasado para pisar el presente y pide sucumbir al amor sin ponerle freno.

"Y ahora pierdo el pudor / Y te mando un mensaje / Vente a hacer el amor / Bajo el sol de levante / Cuando quiero mirar / Ya no queda ni un alma en el bar / No le pongas el freno a esta velocidad", canta en Tramuntana, donde solo se repite una estrofa a lo largo de su composición. Al final de la letra, el artista pronuncia unas últimas palabras sin cantar para dirigirse directamente a los oyentes: "Convéncete / No le pongas barrera / Sucumbe al amor / Y a las corrientes".

En palabras de Guitarricadelafuente, "la tramuntana sopla con tanta fuerza que, en ocasiones, dicen que enloquece a la gente". "Por mucho que te resistas, no habrá manera de evitar que te arroye. Escribí esta canción con muchos amigos talentosos e hicimos este vídeo llevando el viento turbulento a una de las ciudades más bulliciosas del mundo. Porque por mucho que te alejes, no podrás escapar de él. Convéncete", añade. En el videoclip, el cantante canta a cámara durante un plano secuencia dirigido por Gray Sorrenti.

Tercer adelanto de su segundo álbum 'Spanish Leather'

Tramuntana forma parte de Spanish Leather, el segundo álbum de estudio de Guitarricadelafuente con el que pretende romper con la seguridad del pasado para aferrarse al presente. "Siempre me ha movido por dentro la nostalgia por tiempos mejores, o que simplemente desconozco. Un anclaje al pasado que de alguna forma me hace sentir que pertenezco a un lugar. A una tradición, unas costumbres, una forma de hablar que pueda sostenerme cuando me pierda", escribe el artista.

"Me veo con la necesidad de cortar un cordón umbilical invisible con este lugar seguro, el pasado", asegura. "Seguramente sea hacerse mayor o que tal vez me he enamorado de la velocidad y de los estímulos de este tiempo. [...] Me quiero volcar al presente, a la velocidad de tiempos inciertos y al disfrute. Y recorrer horizontes desconocidos con mis botas de Spanish Leather", dice en referencia a la canción Boots of Spanish Leather (1964) de Bob Dylan.

Con este disco, que verá la luz el 16 de mayo, el valenciano saldrá de gira entre mayo y octubre de 2025, cuando cerrará su Guitarricadelafuente Tour 2025 en Madrid el día 17 desde el Movistar Arena.

Letra de 'Tramuntana', de Guitarricadelafuente

No intentes ocultar

Es imposible de esconder

Tu lado más animal

Talón de Aquiles

-

Casi muero en el intento

Te lo canto o te lo cuento

-

Me atrapó la madrugada

Hechizado de Tramuntana

Estoy rendido al acelerón!

¿No es divertido?

-

Te has jugado la piel

Por una vida insólita

Hoy me dejo llevar

Me someto a la música

Esa noche corrí

El mejor de los caminos

Nos ponían a cien

Y ahora ponen el freno

-

Encuéntrame

Procurando olvidar

Este viento fatal

Me ha transformado en otro chaval

Me ha embestido otra vez

Super fuerte al corazón

Es indomable

-

El tanline de tus caderas

Luce bajo las estrellas

-

Me atrapó la madrugada

Hechizado de Tramuntana

Estoy rendido al acelerón

¿No es divertido?

-

Jugarte la piel

Por una vida insólita

Y dejarte llevar

Someterte a la música

-

Y ahora pierdo el pudor

Y te mando un mensaje

Vente a hacer el amor

Bajo el sol de levante

Cuando quiero mirar

Ya no queda ni un alma en el bar

No le pongas el freno a esta velocidad

-

Convéncete

No le pongas barrera

Sucumbe al amor

Y a las corrientes