Todos los nuevos conciertos de Harry Styles de 'Together, Together', con dos paradas en España e invitados especiales
Los Angeles, Toronto, París, Roma, Madrid... Harry Styles extiende su gira Together, Together a nuevas ciudades por Estados Unidos y Europa.
Harry Styles anuncia dos conciertos en el Metropolitano de Madrid en 2027: fechas y venta de entradas
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Harry Styles extiende su gira Together, Together, y lo hace con España entre sus paradas.
El artista continúa recorriéndose algunos escenarios de todo el mundo con el tour de presentación de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally. En un primer momento optó por el formato residencias en ciudades como Ámsterdam, Londres, Ciudad de México, Nueva York y Sídney, pero ahora anuncia fechas en nuevas ciudades (con Londres de nuevo como parada en 2027).
Los fans españoles podrán disfrutar del show del artista en la presentación en directo de su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally los días 30 y 31 de julio, concretamente en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Pero, además, hay muchas nuevas opciones en otros países para disfrutar en directo del intérprete de Watermelon Sugar.
Los nuevos conciertos de Harry Styles en 2027
- Phoenix - 2 y 3 de abril (Invitada: Tinashe)
- Dallas - 9 y 10 de abril (Invitados: CA7RIEL & Paco Amoroso)
- Los Angeles - 23 y 24 de abril (Invitada: Kylie Minogue)
- Toronto - 7 y 8 de mayo (Invitada Lainey Wilson)
- Atlanta - 21 y 22 de mayo (Invitado: Q Marsden)
- Chicago - 28 y 29 de mayo (Invitadas: The Womack Sisters)
- Berlín - 2 y 3 de julio (Invitados: Getdown Services)
- París - 16 y 17 de julio (Invitada: Caroline Polachek)
- Madrid - 30 y 31 de julio (Invitada: Feist)
- Roma - 7 y 8 de agosto (Invitados: LCD Soundsystem)
- Dublín - 18 y 20 de agosto (Invitada: Baby Rose)
- Londres -25, 27 y 28 de agosto (Invitados: Tears for Fears)