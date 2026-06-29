Harry Styles se desploma sobre el escenario durante su concierto de este sábado en Londres

Los fans de Harry Styles se llevaron un susto mayúsculo este sábado durante concierto en el Estadio de Wembley de Londres.

El intérprete de Together, Together, que se enfrentaba a la octava fecha de su residencia en la capital británica, se desplomó en medio del show y se tumbó sobre el escenario provocando inquietud entre los asistentes.

En un momento del concierto, cuando llega el turno de la canción As It Was, Harry Styles bebió agua de una botella para hacer su ya característica escupida de ballena y, después de lanzar agua al aire, se echó la mano al pecho y se fue al suelo a cámara lenta.

Quienes vivieron el momento desde el público gritaron alarmados al ver la escena y rápido pensaron en un golpe de calor debido a las altas temperaturas registradas en Londres este fin de semana. Sin embargo, pronto se supo que el cantante había sufrido un atragantamiento.

Al parecer, Harry Styles se atragantó con agua y sufrió un breve colapso. Ya tirado en el escenario se aflojó la corbata para recuperar el aliento en medio de una ola de calor (con temperaturas de hasta 37ºC en la capital británica) y se pudo sentar sobre el escenario.

El concierto continuó con normalidad y, pese al susto que dejó un sabor agridulce en los asistentes, el cantante lo dio todo hasta el final. Este lunes 29 de junio vuelve al estadio Wembley para dar el noveno concierto en Londres tras el que le quedan otras tres fechas, 1, 3 y 4 de julio.