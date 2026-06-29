Supersubmarina se une a Dani Fernández para tocar 'Puta Vida' en Sevilla

¡Momentazo este domingo en Sevilla!

Dani Fernández puso pata arriba al público del Icónica Santalucía Sevilla Fest al invitar a subirse al escenario a Juanca Gómez y Jaime Gandía, batería y guitarrista de Supersubmarina.

El cantante de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) llamó a los de Baeza para tocar juntos Puta Vida, uno de los temas más icónicos de los de Baeza incluido en el EP Realimentación (2011).

Dani Fernández interpretó el tema poco después de hacer sonar Superbumarina, otro de los temas icónicos de la banda que Dani Fernández versiona en el disco Entre las dudas y el azar (2022) y que incluye en el setlist habitual de sus conciertos.

Lo de Puta Vida en Sevilla fue el regalo al público hispalense y un homenaje a sus maestros. Si algo ha dejado claro el cantante de Clima Tropical desde que empezó su trayectoria es el papel que han dejado los de Baeza en su carrera. "Es la banda que hizo que yo soñara con hacer canciones", contó en Local de Ensayo Europa FM.

En Sevilla la canción no fue solo una versión, fue una aparición "cargada de memoria, gratitud y presente" como señala la crónica de Diario de Sevilla, una fiesta a la que sumó tres grandes himnos de la música en español. Porque, además de los suyos propios y las canciones Supersubmarina y Puta Vida, Dani Fernández incluyó también en su setlist Si te vas de Robe Iniesta, la canción que interpretó en el In Memoriam de los Premios Goya 2026 junto a Belén Aguilera.