Manuel Carrasco responde a las críticas por su vestuario: "Dicen que así parezco maricón, ¿y?"
Manuel Carrasco recibió duras críticas en redes sociales por la vestimenta de sus cuatro conciertos en La Cartuja de Sevilla. Ahora, pocos días después, el artista ha respondido a los comentarios durante su concierto en Madrid: "Me llama la atención cuando alguien dice que así parezco demasiado femenino, o que parezco gay o maricón", ha empezado diciendo.
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Manuel Carrasco ha celebrado este sábado 27 de junio su último concierto en España hasta 2028, y lo ha hecho en Madrid como parte del festival Iberdrola Music Festival. Así, el artista ha actuado en la capital pocos días después de sus cuatro espectáculos en La Cartuja de Sevilla, donde recibió numerosas críticas por su vestuario.
Sobre ello se ha pronunciado ahora en Madrid, donde ha respondido a todos los comentarios con un mensaje a favor de la libertad personal: "Quiero dar las gracias a las personas que me habéis abierto vuestro corazón en los conciertos de los cuatro estadios de Sevilla. Lo que hemos vivido es tan especial que se quedará en mi corazón toda la vida. [...] Pero todo no va a ser bueno", ha empezado diciendo sobre los comentarios a su vestuario.
"Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay, o maricón. Y yo me pregunto: 'Te parezco femenino, ¿y?'. ¿En serio? ¿Todavía vamos por ahí a estas alturas?", ha reivindicado.
Acto seguido, Manuel Carrasco ha interpretado a la guitarra una versión de Será para toda la vida (Madrid): "Y quiénes somos los demás / Pa' señalar a cualquiera / Si el amor es lo primero / Que ya cambiaron los tiempos / Y algunos que no se enteran", ha cantado a la guitarra con la fuerza que le caracteriza. Al final, el artista ha alzado una bandera LGTB a pocas horas del Día Internacional del Orgullo.
Letra de la canción de Manuel Carrasco por el Día del Orgullo
Y quiénes somos los demás
Pa' señalar a cualquiera
Si el amor es lo primero
Que ya cambiaron los tiempos
Y algunos que no se enteran
Así que hoy más que nunca
Abre puertas y ventanas
Con tu orgullo vuela libre
Ama a quien te dé la gana
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Y si alzas la bandera
Que llevas en la muñeca
No juzgues al que está al lado
Sin saber qué carga lleva
Y no te quedes obsoleto
Que por encima de todas
Está la bandera del respeto