Manuel Carrasco responde a las críticas por su vestuario: "Dicen que así parezco maricón, ¿y?"

Manuel Carrasco en Madrid | Fernando de Blas / GTRES

Manuel Carrasco en Madrid | Fernando de Blas / GTRES

Manuel Carrasco ha celebrado este sábado 27 de junio su último concierto en España hasta 2028, y lo ha hecho en Madrid como parte del festival Iberdrola Music Festival. Así, el artista ha actuado en la capital pocos días después de sus cuatro espectáculos en La Cartuja de Sevilla, donde recibió numerosas críticas por su vestuario.

Sobre ello se ha pronunciado ahora en Madrid, donde ha respondido a todos los comentarios con un mensaje a favor de la libertad personal: "Quiero dar las gracias a las personas que me habéis abierto vuestro corazón en los conciertos de los cuatro estadios de Sevilla. Lo que hemos vivido es tan especial que se quedará en mi corazón toda la vida. [...] Pero todo no va a ser bueno", ha empezado diciendo sobre los comentarios a su vestuario.

"Me llama la atención cuando alguien dice que así vestido parezco demasiado femenino para ser un hombre, o que parezco gay, o maricón. Y yo me pregunto: 'Te parezco femenino, ¿y?'. ¿En serio? ¿Todavía vamos por ahí a estas alturas?", ha reivindicado.

Acto seguido, Manuel Carrasco ha interpretado a la guitarra una versión de Será para toda la vida (Madrid): "Y quiénes somos los demás / Pa' señalar a cualquiera / Si el amor es lo primero / Que ya cambiaron los tiempos / Y algunos que no se enteran", ha cantado a la guitarra con la fuerza que le caracteriza. Al final, el artista ha alzado una bandera LGTB a pocas horas del Día Internacional del Orgullo.

Manuel Carrasco con una bandera LGTB en Madrid | Europa FM

Letra de la canción de Manuel Carrasco por el Día del Orgullo

Y quiénes somos los demás

Pa' señalar a cualquiera

Si el amor es lo primero

Que ya cambiaron los tiempos

Y algunos que no se enteran

Así que hoy más que nunca

Abre puertas y ventanas

Con tu orgullo vuela libre

Ama a quien te dé la gana

-

Y si alzas la bandera

Que llevas en la muñeca

No juzgues al que está al lado

Sin saber qué carga lleva

Y no te quedes obsoleto

Que por encima de todas

Está la bandera del respeto