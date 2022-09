Harry Styles rompe a llorar tras hacer historia con su concierto final en el Madison Square Garden

Hay artistas que están destinados a lograr hitos muy grandes, como es el caso de Harry Styles, que está arrasado con su gira Love On Tour. Esta comenzó el 20 de agosto y solo se ha detenido para que el británico pudiera asistir al Festival de Cine de Venecia a promocionar su película Don t worry darling.

Anoche el intérprete de As it was hizo historia, ya que actuó en el Madison Square Garden por última vez después de haber ese mismo escenario durante 15 días consecutivos, una auténtica pasada y un récord.

El propio estadio sorprendió a Harry al colgar una enorme pancarta con el texto 'Harry 15. 15 noches consecutivas en el Garden'. Tras este momento, todos los fans comenzaron a aplaudir y a animarles, lo que emocionó mucho al cantante, que no pudo contener las lágrimas.

Olivia Wilde se emocionó tras el getso de Harry Styles

Los 20.000 asistentes se alegraron mucho de este reconocimiento y le vitorearon miles de frases de ánimo y, minutos más tarde tuvieron que pasarle un pañuelo para que se limpiara los ojos.

Pero una de las espectadoras vivió el momento con mucha emoción: Olivia Wilde. La novia del artista fue vista bailando muy emocionada tras el anuncio que hicieron.

Harry Styles recientemente ha compartido una imagen en Twitter en el que recuerda el concierto con mucho cariño: "Muchas gracias Madison Square Garden. Muchas gracias Nueva York".

James Dolan, presidente ejecutivo y director ejecutivo de MSG Entertainment, reveló en una entrevista con Variety : "Agotar 15 noches consecutivas en el Madison Square Garden es un gran logro y refuerza a Harry Styles como uno de los artistas más impactantes de su generación. Es un testimonio de Harry y a sus fanáticos que una pancarta que celebra este notable logro colgará de las vigas junto a algunos de los artistas y atletas más legendarios de la historia".