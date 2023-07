Así ha sido el concierto de Harry Styles en Madrid: un baño de masas durante una clase de español

love on tour

Harry Styles ha conquistado Madrid con su concierto en el festival Mad Cool. Este viernes 14 de julio el británico actuó delante de más de 65.000 personas, según la organización, y trajo a España su Love on tour para interpretar sus grandes éxitos.

Vestido con un chaleco y unos pantalones brillantes a juego, apostó por un estilo al que sus fans ya están acostumbrados: una fiesta de mucho color y alegría. Watermelon sugar o As it was fueron algunas de los singles que cantó de su nuevo disco Harry's house, aunque también sorprendió a los asistentes con Medicine.

Se trata de una canción que interpretó en un concierto por primera vez en 2018 y que nunca ha estrenado en versión estudio.

Harry Styles intentó hablar en español

Pero lo verdaderamente llamativo de su show fue todas las veces que el exintegrante de One Direction intentó hablar en español. El momento más icónico fue cuando sacó una bandera española y gritó a viva voz 'Viva España' ante los aplausos de los asistentes.

Durante su concierto, hubo muchos más instantes en los que se lanzó con este idioma. Llegó a despedirse diciendo "buenas noches chulapas".

Las temperaturas en Madrid eran bastante elevadas y las fans de Harry quisieron refrescarle con un auténtico baño de masas. Los que se encontraban a primeras filas le lanzaron agua y el británico acabó realmente mojado.

Los dos invitados VIP en el concierto de Harry Styles

Acudieron bastantes asistentes, aunque el cantante contó con la presencia de dos estrellas entre el público. Una de ellas fue la cantante Lali Espósito, que se grabó varios videos disfrutando de su show.

Y otro fue el director de cine Pedro Almodóvar, con el que se hizo una foto entre bastidores.

Con este concierto, Harry Styles cierra su paso por España después de haber estado previamente en Barcelona. Su próximo show será el 18 de julio en Lisboa (Portugal) y el 22 de julio en Reggio Emilia (Italia).