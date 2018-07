'Head For The Stars', el segundo disco de Sweet California

Sweet California lanza al mercado su segundo disco Head for the stars. Este disco muestra la cara más internacional de Alba, Rocío y Sonia, un disco que ha sido producido por Jez Ashurst (productor habitual de artistas como Leona Lewis, Little Mix o Blue) y en el que cuentan con 3 colaboraciones internacionales: Jake Miller en el primer single Wonder woman, Madcon en Down with ya y Benjamin en Kids again.

Tras más de 73 semanas desde el lanzamiento de su disco debut Break of day, el disco sigue manteniéndose en lo más alto de la lista de ventas, han sido recientemente nominadas a los MTV European Music Awards en la categoría "Mejor artista español" y sus vídeos pasan los 42 millones de reproducciones en Youtube.

FIRMAS DE DISCOS:

Septiembre: 18 en Madrid, 19 en Valladolid, 20 en Alicante, 21 en Valencia, 22 en Barcelona, 24 en Zaragoza y 30 en Sevilla.

Octubre: 1 en Granada, 2 en Málaga, 3 en Murcia, 5 en Bilbao, 6 en San Sebastián, 7 en Santander, 8 en Asturias, 9 en A Coruña y 10 en León.

TRACKLIST

1. You’re the One (Intro)

2. Good Lovin’

3. Wonderwoman (con Jake Miller)

4. Time Is Up

5. Kids Again (con Benjamin)

6. Just One

7. Down With Ya (con Madcon)

8. 90’s Child

9. Hide & Seek

10. Love On the Run

11. Think It Over

12. Sobreviviré

13. Sabes

Vota por Wonder Woman en la Lista de Éxitos de Europa FM