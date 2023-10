La hija de Santi Balmes (Love of Lesbian), protagonista de la serie 'La Mesías' de Los Javis

Santi Balmeses un padre orgullo. Tan orgulloso que está a punto de implosionar. Así lo dice el cantante de Love Of Lesbian en Twitter, donde ha compartido una foto de su hija Irene Balmes en el Festival de San Sebastián junto a las actrices Macarena García y Carla Moral.

La hija del vocalista es una de las jóvenes protagonistas deLa Mesías, la nueva serie de Los Javis que se estrena el miércoles 11 de octubre y que cuenta la historia de un grupo de música pop cristiana compuesto por varias hermanas que impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos.

La hija del cantante se presentó al casting para probar suerte, sin que su padre lo supiese. Se lo contó cuando Los Javis ya se habían interesado por su trabajo y le habían pedido una reunión.

"Un día del año pasado me dijo: 'Papa, hoy he hecho un casting'. No le di más importancia hasta que vino otro, y luego otro, así hasta el cuarto, momento en el que me dijo 'Unos directores de Madrid que se llaman los Javis quieren hablar conmigo'. En ese momento me quedé bizco y pensé '¿Sabe esta chiquilla en el lío en el que se ha metido?' Pues bien. Las primeras imágenes de La Mesías ya empiezan a salir por redes. Lo cierto es que pinta espectacular, como todo lo que hacen estos talentazos de Javier Calvo y Javier Ambrossi que ya empiezan a ser historia audiovisual con cada acierto de los suyos y a los que he tenido la oportunidad de conocer durante el rodaje", contó el cantante en Instagram el pasado 9 de mayo al compartir la primera imagen de Irene en e lordaje.

"Mi pequeña Irene interpreta a Macarena García de adolescente. El elenco es sencillamente espectacular y la historia promete mucho. Se estrena en otoño y ardo de impaciencia❤️😍 ", apuntó en su publicación sobre el reparto de la serie que completan nombres como Ana Rujas, Carmen Machi, Lola Dueñas o la cantante Amaia Romero, que también canta El árbol, uno de los temas principales de la banda sonora de la serie.

Desde que compartió esta publicación, el cantante no ha parado de publicar imágenes de la serie de Los Javis, mostrando admiración por los dos directores y orgullo por el trabajo de su hija.

"He visto lo mismo que algunos de vosotros, el tráiler, pero ando con un hype bastante agudo 😅. Imagino que el hecho de que mi neni aparezca tiene un poquito que ver, pero dejando aparte semejante detalle, sé de buena tinta que con La Mesías el salto de Javier Calvo y Javier Ambrossi está siendo exponencial. En fin. Hay que procesar todo esto, y se hará con amor", apuntó este domingo 1 de octubre en Instagram.

Santi Balmes es padre muy presente en la vida de sus dos hijas, y lo cierto es que el cantante habla con mucha frecuencia de ellas en sus entrevistas.

El cantante reconoce que lleva una vida bipolar por sus hijas. "En casa me dedico a ser el taxista de mis hijas pero con sumo placer. No me importa porque implica estar con ellas y es lo que no he podido hacer los días anteriores. Me intento equilibrar de una manera muy extrema", dice al hablar de cómo compatibilizar la vida familiar con ser una estrella de la música. "Lo que tengo que luchar es por no ser demasiado blando, está bien caerle bien a tus hijos pero es complicado".