La historia detrás de 'Correcaminos', la nueva canción de Alejandro Sanz y Danny Ocean

Buenas noticias para los fans de Alejandro Sanz. El cantante regresa a la música con Correcaminos, una colaboración con Danny Ocean, que formará parte del nuevo EP del madrileño y está compuesto por tres temas. Se trata de la primera vez que se une al artista venezolano y la reacción entre sus seguidores no ha podido ser mejor.

Se trata de una canción festiva y alegre que celebra la vida y fusiona los estilos pop y urbano. Aunque más allá de esto, hay una letra profunda que cuenta una historia de superación y progreso.

La historia detrás de 'Correcaminos', el tema de Alejandro Sanz

En una entrevista que ha concedido para La Razón, el intérprete de Muero ha desvelado qué significa este tema, producido por Alizz, y la inspiración detrás de él. Ha aclarado que él es este 'correcaminos', mientras que 'el coyote' son todos los obstáculos que se le presentan: "Los que hay entre tú y lo que quieres lograr. Es una metáfora bonita. Tú eliges tu camino y nadie te puede parar. Ni el coyote ni nada de lo demás: no le prestas atención, ni siquiera sabes que existe. Esa es la actitud ante la vida".

Ante la pregunta de si suele salirse con la suya, Alejandro ha recalcado: "No siempre, pero si el porcentaje es suficiente, está bien. A mis hijos les digo que sueñen en grande y la vida ya te dice de qué tamaño son tus sueños, pero si no los persigues, nunca llegarán".

Por otra parte, ha reivindicado para Europa Press por qué se ve cómo este ave: "Soy un correcaminos 100%. Elegí un destino, una meta y me puse a ello. Mi actitud siempre ha sido ir hacia donde quería ir y, en el camino, claro, te encuentras muchos obstáculos, gente que va a matar, que te juzga".

Y precisamente uno de los grandes obstáculos que se encontró cuando comenzó en la música fueron las críticas de aquellos que decían que no llegaría a nada: "Encontrarme con gente que no me conocía de nada y me juzgaba. Juzgaba mi música y decían que era un efímero y que no iba a pasar nada. Eso, cuando estás empezando, es un palo en la rueda difícil de sortear".

La colaboración de Alejandro Sanz y Danny Ocean

Correcaminos es el primer proyecto en el que Alejandro y Danny se embarcan juntos, aunque ya llevaba gestándose mucho tiempo. Tal y como ha detallado, hacía mucho tiempo que habían conversado sobre "hacer algo juntos", aunque ha revelado que esta canción "sale en el momento justo".

"Trabajar con él ha sido muy bonito. Es un tipo que en el estudio gusta mucho. No se da por vencido y siempre cree que puede sacar un mejor sonido. Es muy tenaz y a mí eso en el estudio me gusta mucho de la gente", ha afirmado el madrileño, señalando que admira su "peculiar" forma de cantar.

Alejandro Sanz nunca defrauda a sus fans y esta vez no ha sido diferente. Su primera colaboración con Danny Ocean es una oda al progreso y a mirar siempre adelante ante las adversidades y caídas.