Ya disponible la versión de 'Soldadito español' que canta Judeline en 'La bola negra': la historia del pasodoble

Ha pasado un mes y medio desde que La bola negra se estrenó en los cines españoles. Desde entonces, la película de Javier Ambrossi y Javier Calvo se ha convertido en el tercer largometraje español más visto históricamente en el país. Una de las muchas claves que explican el éxito del filme es la banda sonora a cargo de Raül Refree.

Más allá de la canción original de Guitarricadelafuente, La nieve, La bola negra incluye otras muchas canciones que también están dando mucho de qué hablar. Una de ellas es la revisión que hace Judeline de Soldadito español, la cual suena en la primera secuencia de la película. Este viernes 13 de noviembre, esta versión por fin ha llegado a las plataformas digitales bajo el título Soldadito español (La orgía dorada) como parte de la edición deluxe de la banda sonora.

El tema apenas dura un minuto, pues Judeline solo interpreta el estribillo. Originalmente, Soldadito español es una marcha militar de 1927 compuesta por Jacinto Guerrero con letra de Pedro Muñoz Seca. Funciona como un homenaje a los soldados españoles que participaron en la Guerra de Cuba (1895-1898) o la guerra del Rif (1909-1927), aunque su significado cambia en la película.

En La bola negra, el orgullo patriótico se sustituye por una sensación de pérdida. Sin cambiar la letra, la canción adquiere un tono melancólico en sintonía con el marcado propósito antibelicista de la trama de 1937, protagonizada por Sebastián (Guitarricadelafuente) —un joven trompetista que se ve obligado a ingresar al bando nacional para sobrevivir durante la Guerra Civil—.

'Soldadito español' tiene otra versión en 'La bola negra'

La banda sonora de La bola negra incluye una segunda versión de este pasodoble titulada Soldadito español (La orgía dorada) (créditos), que también está producida por Raül Refree.