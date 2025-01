La historia de infidelidad que esconde '¿Y cómo es él?', la canción que José Luis Perales compuso para Julio Iglesias

Te interesa Qué le pasa a Julio Iglesias: su enfermedad y por qué ha desaparecido de los medios

En su haber, José Luis Perales cuenta con 30 álbumes de estudio, más de 55 millones de discos vendidos y más de 500 canciones registradas en la SGAE (Sociedad General de Autores). Estas cifras convierten al cantante, compositor, productor y escritor de Castejón (Cuenca) en uno de los músicos más prolíficos de la historia de nuestro país por méritos propios.

Entre sus grandes éxitos, hay que destacar, cómo no, Porque te vas, la canción que interpretó Jeannette y a la que la película Cría cuervos, de Carlos Saura, lanzó al éxito fuera de nuestras fronteras. Además de ser versionada en diferentes idiomas —alemán, finlandés, brasileño e incluso en coreano—, en el 2010, la revista Rolling Stone la incluyó en la lista de Las 200 Mejores Canciones del Pop-Rock Español.

Pero este no fue el único hit que ha firmado el cantante conquense y que ha triunfado en la voz de otros. Yo sigo siendo aquel, de Raphael; Marinero de luces, de Isabel Pantoja, y Morir de amor, de Miguel Bosé, son otras de las canciones con las que Perales ha apuntalado su carrera como compositor.

Y aunque su legado como autor ha dejado una imborrable impronta, como cantante no ha sido para menos y tres canciones se han hecho inmortales en su íntima y particular voz: Un velero llamado libertad, lanzada en 1979 y que es un imprescindible de los karaokes; Que canten los niños, que se convirtió en un himno en defensa de la infancia y llegó a sonar en la ONU; y su icónica ¿Y cómo es él?, la historia de una infidelidad revestida de cierta dignidad con la que firma una curiosa página de la historia de la música en España.

El encargo al que nunca quiso poner su voz

Fue en 1982 cuando Perales estrenó la que ha sido una de las canciones más destacadas de su repertorio, una historia de desamor en la que el protagonista acepta que su mujer ha encontrado otro amor.

"¿Y cómo es él? / ¿En qué lugar se enamoró de ti? / ¿De dónde es? / ¿A qué dedica el tiempo libre? / Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida / Es un ladrón que me ha robado todo", dice su famoso estribillo.

Las teorías sobre quién era el protagonista de la canción apuntaban a que el cantante la había compuesto para un antiguo amor o que se la dedicaba a su hija… Pero lo cierto es que no: la única mujer de su vida ha sido Manuela, con la que se casó en 1977, y respecto a su hija… "Es imposible, porque cuando hice esa canción mi hija María tenía tres años", explicaba en 2017 en una entrevista en el medio dominicano Diario Libre.

La realidad es que esa canción fue un encargo de Ramón Arcusa, excomponente del Dúo Dinámico y productor de Julio Iglesias, y para él fue escrita: "Esa canción fue escrita para Julio Iglesias, que después pues no se la di. No se la di porque la gente de mi compañía creyó que la debía cantar yo, que era una gran canción, que sería un gran éxito como así fue, pero no tiene más historia en realidad".

Aunque su equipo le animó a cantarla porque creía firmemente que esa canción no pasaría desapercibida, el propio cantante también ha asegurado en más de una ocasión que él nunca quiso hacerlo. "No solamente no quería cantarla yo, es que a Manuela tampoco le gustó nada. La canción que menos le gusta a mi mujer es esa. En el fondo, no me reconocía en esa canción", explicaba en El País.

Inspirados en el fin del matrimonio de Julio Iglesias e Isabel Preysler

La década de los 70 fue la de la consolidación de Julio Iglesias como estrella de la canción, al tiempo que se convertía en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social. En 1971 se casó con Isabel Preysler y de esa relación nacieron sus tres hijos mayores: Chabeli, Julio José y Enrique.

En 1977 decidieron poner fin a su matrimonio. La distancia por los continuos viajes del cantante, además de su fama de mujeriego, fueron los motivos oficiales que esgrimieron cuando anunciaron su separación. Pero lo cierto es que la reina de corazones había conocido a Carlos Falcó, con el que se casó en 1980 y con el que tuvo a su cuarta hija, Tamara Falcó, y ese nuevo amor de Isabel Preysler inspiró la canción de José Luis Perales.