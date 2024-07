La historia de t.A.T.u., el dúo femenino que se inventó su homosexualidad para triunfar en la música

Lena Katina y Julia Vólkova, conocidas artísticamente como t.A.T.u. , revolucionaron el panorama musical en Rusia en 2002 con su single All the things she said , un alegato a favor de la libertad sexual, y se convirtieron en estrellas. Sin embargo, pocos imaginaban que se trataba de una estrategia de marketing y ellas no eran lesbianas.

A principios de los 2000, Rusia se convertía inesperadamente en un foco para la libertad sexual gracias a t.A.T.u., un dueto formado por Lena Katina y Yulia Vólkova. Sin embargo, se terminó descubriendo que todo había sido una campaña de marketing organizada por el psicólogo y publicista Iván Shapovalov.

La historia comienza en 1998, cuando Shapovalov y el productor Alexander Dimayuga buscaban en Rusia un nuevo fenómeno pop adolescente y las escogieron a ellas entre las más de 500 jóvenes de 15 años que se presentaron al casting. El resultado fue un dúo llamado t.A.T.u, un acrónimo para 'Esta chica ama a esa chica' en ruso.

Para diferenciarse del resto de grupos femeninos y siendo consciente del éxito del porno lésbico, el publicista les pidió que se tocaran, se besaran y se acariciaran de manera sensual cuando estuvieran subidas en el escenario: "Un día estábamos ensayando e Iván dijo: 'Me falta algo… vais a besaros. Nosotras nos morimos de la risa: 'Sí, claro'. Iván se puso serio: 'Vamos, a trabajar'. Yulia se me acerca y yo me siento extraña, pero a la vez curiosa'", dijeron en 2011.

El resultado se vio reflejado en el videoclip de All the things she said, el mayor éxito de t.A.T.u. Dos jóvenes que se rebelan contra una sociedad que no les deja ser pareja.

El embarazo de Yulia y su separación

La canción triunfó por todo el mundo como un himno LGTBI, llevándose incluso un premio MTV Europe Music Awards. En 2003, quedaron terceras en Eurovisión y su disco 200 km/h in the Wrong Lane sonaba en todos los hogares de Europa y EEUU.

Su fama no duró mucho porque en 2004 se descubrió que Yulia estaba embarazada, por lo que no era completamente lesbiana. Su segundo álbum Dangerous and Moving no tuvo la notoriedad del anterior y se vieron obligadas a emitir un comunicado para salvar su reputación: "Muchos de nuestros seguidores de orientación sexual alternativa creyeron que los habíamos traicionado. Eso no es verdad. Nosotras siempre hemos defendido el amor sin límites".

En 2009, el dúo se separó y se especuló con que Yulia y Lena se llevaban fatal y la situación ya era imposible entre ellas. Se reunieron en 2014 para actuar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, dando a entender que podían unirse de nuevo.

Las palabras homófobas de Yulia Vólkova

Cualquier posibilidad de éxito se vino abajo pocos meses después de este concierto, cuando Yulia Vólkova dio una entrevista extremadamente homófoba en la televisión rusa, defendiendo que "no aceptaría un hijo gay".

"Dios creó al hombre para la procreación, es la naturaleza. El hombre para mí es el apoyo, la fuerza... Dos chicas juntas no es lo mismo que dos hombres juntos. Me parece que las lesbianas se ven estéticamente mucho mejor que dos hombres tomados de la mano o besándose. No aceptaré un hijo gay", explicó la cantante.

Tras estas palabras, todos sus fans LGTB las acusaron de fraude y su excompañera de grupo Lena quiso mandar un mensaje de apoyo a las personas del colectivo, destacando que "todos deberían ser libres de amar a quienes aman".

Ya no había salvación posible para t.A.T.u. Este discurso cargado de odio y su mala relación eran graves problemas que las incapacitaron para triunfar como grupo.