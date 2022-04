'Hold My Hand', la canción de Lady Gaga para 'Top Gun: Maverick', ya tiene fecha

Te interesa Lady Gaga lanza un curso sobre salud mental a través de su fundación

Hold My Hand es la canción de Lady Gaga para la película Top Gun: Maverick, la segunda parte del éxito de 1986 que llega a los cines este mes de mayo.

Será el día 27, tres semanas. después del estreno de la canción escrita por Gaga.

La artista ha anunciado en redes que el tema llegará a las plataformas el 3 de mayo y que será una especie de "carta de amor al mundo".

Lo ha contado todo en Instagram, donde ha publicado un extenso post acompañado de una foto suya en blanco y negro, en la que posa apoyada sobre una avioneta de la armada estadounidense. Es la que pilota Tom Cruise en la película.

"Cuando escribí esta canción para Top Gun: Maverick, no era consciente de las múltiples capas que abarca el corazón de la película, mi propia psique y la naturaleza del mundo en el que vivimos. He estado trabajando en ella durante años, perfeccionándola, intentando hacerla nuestra. Quería convertirla en una canción en la que compartamos nuestra necesidad de ser comprendidos y de tratar de comprendernos mutuamente —un deseo de estar cerca cuando nos sentimos tan lejos y la capacidad de celebrar a los héroes de la vida—", escribe la artista.

“Estoy muy agradecida a Tom, a Hans y a Joe por esta oportunidad, ha sido una gran experiencia trabajar con ellos. Yo misma, BloodPop, Ben Rice y todos los que han trabajado con nosotros estamos muy contentos de compartirla con vosotros. Esta canción es una carta de amor al mundo durante y después de un momento muy duro. Llevo mucho tiempo queriendo que la escuchéis. Y estoy muy emocionada de dártela el 3 de mayo. Hold My Hand", añade Lady Gaga, que termina el post con lo que parecen unos versos de la canción.

🎶 But if you decide to

I’ll ride in this life with you

I won’t let go till the end 🎶