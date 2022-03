Lady Gaga lanza un curso sobre salud mental a través de su fundación

'Born this way'

Lady Gaga acaba de lanzar el curso de salud mental a través de su fundación Born this Way. La cantante hace el anuncio justo cuando también lo hace del inicio de su gira The Chromatica Ball.

El tour y el curso van enlazados, puesto que por cada entrada vendida para su gira la cantante donará un euro a la fundación.

Los líderes de la Fundación Born This Way de la cantante se han asociado con el equipo de Jack.org, una organización benéfica canadiense de salud mental, para lanzar el certificado Certificado Be There, que está diseñado para aumentar la alfabetización en salud mental.

El curso sobre salud mental es totalmente gratuito, se hace telemáticamente y está dirigido a los jóvenes de todo el mundo para que aprendan a apoyarse entre ellos de forma segura en caso de que se encuentren con algún problema de salud mental.

En un comunicado de la fundación han explicado que este cursillo está disponible en varios idiomas, como el inglés, el francés y el español y su objetivo es aumentar la alfabetización en salud mental. Bravo por Lady Gaga y este tipo de iniciativas.

El miércoles pasado fue cuando la cantante celebró el lanzamiento del curso en sus redes sociales. En el vídeo que ha publicado, la Gaga enumera sus reglas para estar realmente ahí para cuando alguien lo necesita:

"Número uno, diga lo que ve. Número dos, demuestre que le importa. Número tres, escúchelos. Número cuatro, conozca su papel. Número cinco, conéctese para ayudar, con amabilidad y seguridad".