Los homenajes a Antonio Vega y Supersubmarina destacan en el tercer día del Sonorama

Te interesa Sonorama Ribera 2024 atrae a 36.000 asistentes en su segundo día

Muchos han esperado con ganas la segunda jornada nocturna de Sonorama Ribera 2024, que ha reunido a 40.000 personas. Sobre el papel, ha sido la que ha aglutinado mayor número de grandes nombres de la música. Y en verdad que no ha defraudado, comenzando con un homenaje a Antonio Vega bajo el título El sitio de mi recreo hasta, pasada la medianoche, disfrutar con Mikel Izal y su primer trabajo en solitario, El miedo y el paraíso.

La jornada ha arrancado caliente y no solo por las altas temperaturas a las que la ola de calor está sometiendo a los participantes en el festival.

Con los sentimientos aún a flor de piel por el homenaje vivido en la plaza del Trigo a Supersubmarina, han sido muchos los que no han querido perderse lo que se ha anunciado como Homenaje a Antonio Vega. Sobre las tablas, Shuarma, de Elefantes, Teo Cardalda, de Cómplices, Annie B. Sweet y Cira se han ido dando el relevo a la hora de interpretar los temas más significativos del madrileño en un reconocimiento que han hecho extensivo también a Nacho García Vega.

Cuando se cumplen 15 años de su desaparición, la vigencia de sus composiciones ha quedado en evidencia en un concierto en el que han sido miles las voces que han coreado Elixir de juventud, Es que no hay nada mejor, San Antonio, Se dejaba llevar, El sitio de mi recreo o, como hizo él cuando actuó en Aranda de Duero, para cerrar el concierto La chica de ayer.

Al festival se ha venido a bailar, a cantar, a disfrutar de la música. Por eso, cerrado el homenaje a Antonio Vega ha recogido el testigo la banda toledana Veintiuno. Una presencia, por primera vez en el escenario principal, nada fácil como su vocalista, Diego Arroyo, ha contado.

Cinco minutos antes de pisar las tablas, nada funcionaba. Sorprendentemente, todo se ha arreglado de repente y ha permitido disfrutar de un concierto en el que el cantante se ha atrevido a situarse entre el público para cantar, se han podido escuchar algunos de sus éxitos como Mañana lo dejo y Pirotecnia y compartir escenario con Dani Fernández, Héctor de Miguel o Despistaos y Gaby Montes, de Sexyzebras para interpretar La vida moderna.

El concierto de Coque Malla no ha desmerecido todo lo anterior. Más bien todo lo contrario. Ha sido capaz de combinar algunos de sus clásicos, canciones más modernas y éxitos de Los Ronaldos para ganarse incondicionalmente a un público que lo mismo ha disfrutado con La señal o No hay manera que con Adiós papá y No quiero dormir antes de finalizar con Un lazo rojo, un agujero.

Actuación de Coque Malla en el festival Sonorama | EFE/Paco Santamaría

La primera presencia de Dani Fernández en Sonorama se ha esperado con ganas. Y no ha defraudado. Ha ido interpretando algunos de sus temas, como Culpable, Criminalo Sinvergüenza, que comparte con Arde Bogotá. A la vez, ha reconocido lo increíble que le resultaba creer que estaba en el escenario principal del festival arandino, "no sé cómo se lo contaré a mi hija", ha asegurado y ha alcanzado el clímax de su actuación cuando ha salido Jaime Gandía, de Supersubmarina, para interpretar conjuntamente el tema con el que el grupo de Baeza comparte nombre.

Ha quedado claro que la del viernes ha sido una de las noches del Sonorama 2024. El desembarco de público ha sido más que evidente, prácticamente duplicando a los que han participado en los conciertos de las jornadas precedentes. Y después de Dani Fernández aún ha quedado mucha música de la que disfrutar.

Como la de Míkel Izal, por primera vez en solitario en un festival que ya había visitado con su anterior grupo en otras ocasiones. En un concierto atípico que ha tenido que realizar sentado después de romperse el menisco a principios de verano, ha hecho un amplio recorrido por toda su trayectoria musical; individual o en grupo.

Ha alternado canciones de su último disco, El miedoy el paraíso, como El grito o La fe con otros heredados de su etapa anterior. Ha sonado El pozo, Qué bien o El baile antes de La mujer de verde. Pero en esta ocasión, la última interpretación ha sido para El paraíso, primer éxito de su carrera solo.

Apenas se superaba la medianoche, pero aún ha habido tiempo para mucho más. Para empezar, Shinova, un fijo de Sonorama, con El presente, su quinto disco de estudio bajo el brazo. Y como ellos mismos se han encargado de cantar, con uno de sus éxitos, "los mejores momentos aún están por llegar", porque aún quedaba noche y otras dos jornadas de festival para divertirse.