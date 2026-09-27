Horarios del Macondo Park de Shakira hoy domingo: cuándo empieza el concierto y a qué hora son las actividades

Shakira actúa este domingo 27 de septiembre por sexta vez en su propio estadio, ubicado en el Iberdrola Music de Madrid. Sin embargo, esta no es la única actividad prevista en Macondo Park.

Durante más de 12 horas, este parque multicultural creado exclusivamente para Shakira incluye conciertos paralelos, talleres de lectura o desfiles de moda que se celebran en los ocho pabellones: La Biblioteca (literatura), El Taller (moda), El Mercado (gastronomía), El Museo (arte), La Sala (música), Macondito (espacio infantil), Macondo Plaza (con flamenco) y Club Loba (tienda para fans).

A continuación, desde Europa FM presentamos el horario de todas las actividades de Macondo Park para hoy domingo:

Apertura y cierre de Macondo Park

Desde el viernes 25 de septiembre, Macondo Park tiene un nuevo horario. Se puede acceder al recinto desde las 13:00 y se puede permanecer allí hasta las 00:15. Esto significa que está abierto durante algo más de 12 horas, un cambio significativo para que el público pueda disfrutar de todas las actividades del parque.

Apertura de puertas y de pabellones - 13:00

Fin de las actividades - 00:15

Horario del concierto de Shakira

Entre las 20:30 y las 23:00 tiene lugar el concierto de Shakira, el cual dura aproximadamente dos horas y media.

Inicio del concierto de Shakira - 20:30

Fin del concierto de Shakira - 23:00

Horario de los pabellones: todas las actividades paralelas

La Sala

You Wanted a Hit! - 16:15

Çantamarta - 17:00

Drummie - 17:30

J Noa - 18:20

Yerai Cortés - 18:55

La Biblioteca

Proyección La guitarra flamenca de Yerai Cortés (zona inmersiva) - 14:00

(zona inmersiva) - 14:00 Narración Una familia moderna de Julia Navarro (Elsa Veiga) - 14:30

de Julia Navarro (Elsa Veiga) - 14:30 Cómo se publica un libro, con Carlos Barea - 15:00

Club de lectura: Una niña buena - 16:30

- 16:30 Te aviso, te anuncio, con Violeta Reed e Inés Garber - 18:00

El Museo

Sol Angel - 16:30

Verushka - 17:30

Ángeles Toledano - 18:30

Macondito

Karaoke / Tatuajes y hairshop - 13:00

Baile y magia - 16:00

Karaoke - 17:00

Baile y magia - 17:30

Karaoke - 18:00

Baile y magia - 18:30

El Mercado

La Cucaracha Orquestra: Son de Cuba - 14:00

La Cucaracha Orquestra: Rico Saoco + Dance shows by Caribe Mami - 14:45

La Cucaracha Orquestra: Son de Cuba - 16:00

La Cucaracha Orquestra: Rico Saoco + Dance shows by Caribe Mami - 16:45

La Cucaracha Orquestra: Son de Cuba - 18:15

La Cucaracha Orquestra: Rico Saoco + Dance shows by Caribe Mami - 19:00

El Taller