Shakira invita a Alejandro Sanz por segunda noche consecutiva para cantar 'Corazón partío' en Madrid

Shakira y Alejandro Sanz han cantado juntos por segunda noche consecutiva en Madrid. La colombiana ha vuelto a invitar al español a su residencia en la capital, donde este sábado 26 de septiembre ha celebrado su quinto concierto.

El día anterior hicieron sonar La tortura, pero esta vez los artistas han querido crear un momento íntimo al cantar Corazón partío, una de las canciones más populares y queridas de Alejandro Sanz.

Al terminar su actuación, el madrileño ha compartido una publicación en redes sociales con un bonito texto para su compañera: "Pues al final, Shaki… dos noches contigo y el corazón partío más lleno que nunca. Qué bonito ha sido esto. Inevitable. Auuuúuuuu".

A este mensaje ha respondido rápidamente Shakira a través de un comentario en Instagram: "Ale, cuántas veces escuchando tu voz me ayudaste a reparar el corazón partío, y ¡hoy cantar contigo esta canción tan icónica en tu tierra es todo lo que está bien en esta vida!".

Dos dúos en un mismo fin de semana

Un día antes, el viernes 25 de septiembre, Shakira y Alejandro Sanz compartieron escenario para interpretar La tortura, su colaboración más exitosa de 2005. Si en Corazón partío emocionaron al público, en esta ocasión animaron a bailar y pasarlo bien. "¡Alejandro, te amo!", gritó Shakira al final de la actuación, justo antes de fundirse en un abrazo.

Tras cantar juntos, Sanz también compartió un bonito texto en redes sociales: "Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero, Shaki. Auuuúuuuu".

Con su respuesta, Shakira invitó al madrileño a volver a actuar juntos al día siguiente: "¡Ay, esa risa que solo me sacas tú! ¡Y tú eres el de la magia! ¿Repetimos mañana? ¿Qué dices?". Ahora sabemos que Sanz le dijo que sí.

Con estas dos actuaciones, los artistas han cumplido su palabra, pues el pasado fin de semana confesaron que tenían ganas de echarse "una cantadita", tal y como escribió Shakira en redes sociales. Por su parte, el español quiso felicitar a la colombiana por su "primera residencia en Madrid": "No sabes la alegría que siento por tenerte aquí cerca; nos vemos estos días. Disfruta del amor de esta parte latina del mundo y seguro cantamos algo juntos prontito. Te quiero, mi hermana del alma".