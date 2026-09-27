Arde Bogotá anuncia 'Antifiesta', el cuarto single de su nuevo álbum que ya ha sonado en directo

Los Cartageneros de Arde Bogotá posan antes de subir al escenario. | Sara Pizarro

Arde Bogotá acaba de adelantar en redes sociales un extracto de su nuevo single, Anfiesta, el cual cuenta con su propio videoclip. Aunque el grupo no ha desvelado fecha de estreno, todo apunta a que verá la luz el viernes 2 de octubre junto a su tercer álbum de estudio, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS).

El disco cuenta con once canciones, tres de ellas sencillos ya publicados: Instrucciones, Bigger Splash y El Club de la Gente Sola. Ahora es el turno de Antifiesta, de la que Arde Bogotá ha adelantado los cuatro primeros versos: "Alquilaré una limusina y allí pondré canciones tristes / Dos mil doscientos euros más propina / Yo solo en un asiento de quince / Y sonarán canciones de las que siempre dije".

Sin embargo, lo cierto es que muchos fans ya conocen la letra completa de la canción, pues Arde Bogotá ha interpretado Antifiesta varias veces en directo antes de su lanzamiento oficial. La primera vez fue en su concierto en Lisboa (Portugal), celebrado el 15 de mayo de 2026, y la última vez fue en la Fiesta 30 años Europa FM.

Así, Antifiesta se erige como una enérgica y profunda historia de desamor: "Y te voy a olvidar / Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta / Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella", dice el estribillo.

Letra de 'Antifiesta'

Alquilaré una limusina y allí pondré canciones tristes

Dos mil doscientos euros más propina

Yo solo en un asiento de quince

Y sonarán canciones de las que siempre dije

Que no las escucharás, que The National solo deprime

No, ah

-

Reservaré una discoteca y haré que me la dejen libre

Pared de terciopelo lila

Yo solo y novecientos violines

Y tocarán canciones de las que me dijiste

Que nunca las bailara, que sin ti parecerían horribles

-

Porque me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas

Y te voy a olvidar

Paso de bailar y de beber y de perder la cabeza

Y me van a nombrar campeón mundial de darte tanta rabia y tanta pena

Y te voy a olvidar

Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta

Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella

-

Levantaré un rascacielos y haré que tenga un aura terrible

Cuarenta y siete pisos de yeso

Pero vacíos y con formas muy simples

Y en el ascensor

Grabaré tu voz

Como de un robot

Cuando aparque el dos

Para recordar que la cifra par

Nunca más será nuestra cifra

-

Me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas

Y te voy a olvidar

Paso de bailar y de beber y de perder la cabeza

Y me van a nombrar campeón mundial de darte tanta rabia y tanta pena

Y te voy a olvidar

Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta

Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella

-

Que no será

¿Que como Gengar y Clefable nos toca aguantar?

La dualidad de lo vacío, de lo lleno; de amar y olvidar

No, no

-

Dos humanos complicados

Nos buscamos en el barro

Nos usamos

Nos amamos

Como escudo y como abrazo

Voy a montar una fiesta tremenda

Con todas toditas mis tritezas

Estás invitada a mi fiesta tremenda

A todas las tuyas y todas las nuestras

Bienvenidos a la fiesta

De la pena, de la pena

Bienvenidos a la fiesta

De la pena, de la pena

-

Fuente: Genius