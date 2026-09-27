Arde Bogotá anuncia 'Antifiesta', el cuarto single de su nuevo álbum que ya ha sonado en directo
El próximo viernes 2 de octubre, Arde Bogotá publica su tercer álbum de estudio: Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS). El disco cuenta con once canciones, de las que tres ya están publicadas y una acaba de anunciarse como nuevo sencillo: Antifiesta, un tema que el grupo ya tocó varias veces en directo.
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Arde Bogotá acaba de adelantar en redes sociales un extracto de su nuevo single, Anfiesta, el cual cuenta con su propio videoclip. Aunque el grupo no ha desvelado fecha de estreno, todo apunta a que verá la luz el viernes 2 de octubre junto a su tercer álbum de estudio, Manufacturas del Club de la Gente Sola (MCGS).
El disco cuenta con once canciones, tres de ellas sencillos ya publicados: Instrucciones, Bigger Splash y El Club de la Gente Sola. Ahora es el turno de Antifiesta, de la que Arde Bogotá ha adelantado los cuatro primeros versos: "Alquilaré una limusina y allí pondré canciones tristes / Dos mil doscientos euros más propina / Yo solo en un asiento de quince / Y sonarán canciones de las que siempre dije".
Sin embargo, lo cierto es que muchos fans ya conocen la letra completa de la canción, pues Arde Bogotá ha interpretado Antifiesta varias veces en directo antes de su lanzamiento oficial. La primera vez fue en su concierto en Lisboa (Portugal), celebrado el 15 de mayo de 2026, y la última vez fue en la Fiesta 30 años Europa FM.
Así, Antifiesta se erige como una enérgica y profunda historia de desamor: "Y te voy a olvidar / Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta / Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella", dice el estribillo.
Letra de 'Antifiesta'
Alquilaré una limusina y allí pondré canciones tristes
Dos mil doscientos euros más propina
Yo solo en un asiento de quince
Y sonarán canciones de las que siempre dije
Que no las escucharás, que The National solo deprime
No, ah
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Reservaré una discoteca y haré que me la dejen libre
Pared de terciopelo lila
Yo solo y novecientos violines
Y tocarán canciones de las que me dijiste
Que nunca las bailara, que sin ti parecerían horribles
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Porque me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas
Y te voy a olvidar
Paso de bailar y de beber y de perder la cabeza
Y me van a nombrar campeón mundial de darte tanta rabia y tanta pena
Y te voy a olvidar
Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta
Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella
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Levantaré un rascacielos y haré que tenga un aura terrible
Cuarenta y siete pisos de yeso
Pero vacíos y con formas muy simples
Y en el ascensor
Grabaré tu voz
Como de un robot
Cuando aparque el dos
Para recordar que la cifra par
Nunca más será nuestra cifra
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Me voy a nombrar administrador único de todas mis tristezas
Y te voy a olvidar
Paso de bailar y de beber y de perder la cabeza
Y me van a nombrar campeón mundial de darte tanta rabia y tanta pena
Y te voy a olvidar
Escondido queda el ruido de la bulla y de la fiesta
Y me voy a ocupar de que alguien te borre de la música en la que dejaste huella
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Que no será
¿Que como Gengar y Clefable nos toca aguantar?
La dualidad de lo vacío, de lo lleno; de amar y olvidar
No, no
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Dos humanos complicados
Nos buscamos en el barro
Nos usamos
Nos amamos
Como escudo y como abrazo
Voy a montar una fiesta tremenda
Con todas toditas mis tritezas
Estás invitada a mi fiesta tremenda
A todas las tuyas y todas las nuestras
Bienvenidos a la fiesta
De la pena, de la pena
Bienvenidos a la fiesta
De la pena, de la pena
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Fuente: Genius