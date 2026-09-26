Pablo López anuncia nuevos conciertos para su gira de 2027: dónde y cuándo comprar entradas

Pablo López ha ampliado su gira HIBAKUSHA TOUR con otros conciertos acústicos, a piano y voz, en salas de Barcelona, Valencia y Madrid. Los seis conciertos anunciados hasta ahora tienen lugar entre el 20 y el 31 de mayo de 2027 en dos formatos: uno en grandes arenas y otro en salas íntimas.

Todos los conciertos del 'HIBAKUSHA TOUR'

En total, Pablo López lleva anunciados seis conciertos con su gira de 2027. Primero actuará en una sala de cada ciudad y, al día siguiente, celebrará el show en formato grande.

Jueves 20 de mayo - Barcelona - City Hall [NUEVA FECHA]

- City Hall [NUEVA FECHA] Viernes 21 de mayo - Barcelona - Palau Sant Jordi

- Palau Sant Jordi Miércoles 26 de mayo - Valencia - Sala Matisse [NUEVA FECHA]

- Sala Matisse [NUEVA FECHA] Jueves 27 de mayo - Valencia - Roig Arena

- Roig Arena Domingo 30 de mayo - Madrid - Sala Shôko [NUEVA FECHA]

- Sala Shôko [NUEVA FECHA] Lunes 31 de mayo - Madrid - Movistar Arena

Cómo comprar las entradas

La preventa de entradas tiene lugar el lunes 28 de septiembre a partir de las 10:00. Este proceso es exclusivo de Santander SMusic.

Por su parte, la venta general comienza el miércoles 30 de septiembre a las 16:00. Podrás conseguir las entradas a través de la tienda oficial del artista.

Un detalle a tener en cuenta es que solo se podrán adquirir entradas para las salas junto con la compra del ticket de los conciertos grandes. Por ejemplo, si quieres ver a Pablo López en la Sala Shôko de Madrid, también tendrás que comprar la entrada para el Movistar Arena.

Es un misterio si el malagueño anunciará más fechas. "Eso yo me lo pregunto", dijo el artista entre risas durante su reciente entrevista en Cuerpos especiales. "La relación con mi mánager, que es mi amigo y mi familia, es cada vez más extraña. No hablamos mucho, y no sé si lo hace para causarme estupor. No sé si me va a decir de repente: 'Toma, en enero tocas 40 días en Tailandia'. No sé si todo se resumirá en mayo, me huele a mí que no", añadió, dejando entrever que celebrará más shows a lo largo de 2027.