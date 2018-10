Hoy cumpliría 78 años John Lennon, repasamos la vida de una leyenda

John Winston Ono Lennon conocido como John Lennon , fue un artista, cantautor, músico, poeta, dibujante y escritor que su fama empezó a crecer en el momento en el que fue uno de los miembros fundadores de la famosa banda de rock The Beatles y el icono de la música de los años 60.

Ya son más de 30 años desde que se apagó la voz del artista que le dio paso al nacimiento de una leyenda, nacido en Liverpool un 9 de octubre pero de 1940, hoy cumpliría 78 años. John Lennon estuvo marcado por la música de Elvis Presley, el cual le otorgó ciertos matices, sobre todo de bases de Rock&roll. En los años 60, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, unieron sus manos para formar la banda inglesa que aún emociona al mundo y cambio por completo la historia de la música: The Beatles.

En 1970 se hizo oficial la separación del grupo, ya que en su tiempo afirmaron que se estaba disolviendo y cada artista decidió seguir triunfando pero arrancando sus carreras como solistas. El músico publicó dos álbumes así como canciones, entre las más conocidas mundialmente ‘Strawberry Fields’, ‘Give Peace a Chance’ y ‘Imagine’ la cual lleva casi 50 años sonando alrededor del mundo.

Lennon era el mayor del grupo y su inteligencia e ingenio le convirtieron en la figura idónea para liderar la banda. Sin embargo, su carrera como solista no fue nada despreciable. Lennon vendió millones de unidades de sus discos, convirtiéndose en 2008 -según la revista Rolling Stone- en el quinto mejor cantante de la historia.

REEDICIÓN DE IMAGINE

Como adelanto de la reedición del álbum Imagine se difundió un vídeo con imágenes originales en las que John Lennon y George Harrison graban la canción 'How do you sleep?'.

John Lennon fue asesinado a manos de Mark David Chapman quien inmediatamente fue acusado de homicidio. Hace tres meses que las autoridades de Nueva York han denegado por décima vez la libertad condicional del asesino.