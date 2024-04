Imagine Dragons apela a la superación y el éxito en su nueva canción 'Eyes closed'

¡Imagine Dragons regresa más potente que nunca!

La banda liderada por Dan Reynolds ha lanzado este miércoles su nuevo single Eyes closed, el primer adelanto de su próximo disco, y llega casi un año después de su último lanzamiento, Children of the Sky. En el single, cantan a la superación personal y dejan claro que sea cual sea el problema, podrán resolverlo con los ojos cerrados.

El videoclip parece plantearse como los sueños que tiene un hombre inconsciente tras un accidente de coche. En su imaginación, se ve en un mundo onírico inspirado en el antiguo Egipto con pirámides, esfinges y laberintos sin salida. Él va superando todos los obstáculos hasta que finalmente se despierta.

Eyes closed llega posiblemente como primer bocado de su próximo disco y fuentes cercanas apuntan a que el anuncio del mismo podría ser inminente.

Imagine Dragons tuvo hace poco un momento muy dulce cuando fueron los encargados de cerrar el festival Tecate Pal Norte en Monterrey (México) ante 100.000 personas. Además, está previsto que actúen en el Rock in Río el 14 de septiembre.

Letra completa traducida de 'Eyes closed'

Podría hacer esto con los ojos cerrados

He vuelto de entre los muertos desde la parte posterior de mi cabeza

Me he ido y me he enfrentado a horrores que nunca deberían haberse dicho

La ira y el valor del pozo de la desesperación

He ido tomando cada látigo y palabra, nunca me han salvado

Dicen que el mañana nunca está prometido, honesto

Dicen que los ángeles están entre nosotros

Enciérrame en un laberinto (Oh)

Sal, saca las luces (Oh)

Nací, fui criado para esto (Oh)

Apaga, apaga las luces (Oh, apaga las luces)

Enciérrame dentro de una jaula

Solo tira la llave, no te preocupes por mí

Estaba conduciendo en mi auto, levantando las manos, poniéndolo en la costa

Podría hacer esto con los ojos cerrados

Apaga, apaga las luces

Podría hacer esto con los ojos cerrados

Apaga, apaga Apaga las luces.

Podría hacer esto con los ojos cerrados.

Menos medicamentos, menos manifestaciones

Mantras, meditación, tíralo todo

Todos los lugares en los que he estado, toda la sangre que he sangrado

Me han destrozado y golpeado pero aún así salgo adelante

Todos los sin rostro los abrazos y las dos caras de mal gusto

Asesinado y resucitado porque nunca estaré muerto

Dicen que el mañana nunca es prometido, honesto

Yeah, dicen que las pirañas están entre nosotros

Enciérrame en un laberinto (Oh)

Gira Apaga, apaga las luces (Oh)

Nací, fui criado para esto (Oh)

Apaga, apaga las luces (Oh, apaga las luces)

Enciérrame dentro de una jaula

Solo tira la llave, no, No te preocupes por mí,

estaba conduciendo en mi auto, levantando las manos, ponlo en la costa

Podría hacer esto con los ojos cerrados.

Apaga, apaga las luces.

Podría hacer esto con los ojos cerrados

Apaga, apaga las luces

Podría, podría hacer esto con mis ojos.

Y cuando amaneció, enterrado en la violencia

Algo me decidió

Pasaré estos días como una isla

Solo y lejos

Enciérrame en un laberinto (Oh, laberinto)

Sal, saca el luces (Oh, apaga las luces)

Nací, fui criado para esto (Oh)

Apaga, apaga las luces (Oh, apaga las luces)

Enciérrame dentro de una jaula

Solo tira la llave, no No te preocupes por mí,

estaba conduciendo en mi auto, levantando las manos, ponlo en la costa

Podría hacer esto con los ojos cerrados (Oh)

Apaga, apaga las luces (Oh)

Yo Podría hacer esto con los ojos cerrados (Oh)

Apaga, apaga las luces (Oh)

Podría, podría hacer esto con los ojos cerrados

Apaga, apaga las luces

Podría hacer esto con los ojos cerrados

Apaga, apaga Apagar las luces

podría, podría hacer esto con los ojos cerrados.