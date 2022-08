La increíble transformación de Rosalía en Brasil para salir de fiesta: te costará reconocerla en esta foto

Te interesa Rosalía conquista al público brasileño cantando dos canciones en portugués

Sigue el Motomami World Tour de Rosalía por Brasil. La catalana actuó en el Tokio Marine Hall de São Paulo, y para acercarse a su público decidió dedicarles unas palabras y cantar en portugués.

La artista catalana se saltó su guion habitual para interpretar dos canciones de bossa nova y mostrar su admiración hacia este tipo de música, y más en concreto hacia la artista Elis Regina.

Rosalía sorprende con este nuevo look

Después del concierto, la cantante aprovechó para salir de fiesta y desconectar, sin embargo, no se si sabe si era para pasar desapercibida o para llamar la atención, Rosalía se hizo un cambio de look total.

La intérprete de Saoko optó por un corsé plateado y unas botas negras, aunque lo más curioso fue la elección de maquillaje y color de pelo que eligió.

Dejó atrás su famosa melena negra y se decantó por los colores típicos de una motomami, rojo y negro. Se puso una mitad del pelo de cada uno de estos colores.

En relación al maquillaje, sorprendió a todos tapándose las cejas y dibujárselas posteriormente de una forma casi vertical, un estilo bastante similar al que se hacen las drag queens.

Los fans se quedan en shock con este cambio

Este cambio de look no ha dejado a nadie indiferente y han sido muchos los fans los que se han preguntado que pasa, e incluso algunos dudan que sea ella.

"Pensaba que era alguien yendo a su concierto en Brasil me he quedado-", ha puesto una usuaria.

"She really said: makeup de Drag Queen, yo me transformo", ha comentado otro.