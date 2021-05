"La inseguridad me estaba volviendo loca": la historia tras 'Spice Girls', la nueva canción de Lola Índigo

La inseguridad y el miedo están detrás de Spice Girls , la nueva canción de Lola Indigo . Nació como terapia cuando estaba grabando su segundo disco en Bogotá y como homenaje a sus amigas, protagonistas del videoclip. "Si no las hubiese tenido conmigo, se me habría ido la puta olla".

"En diciembre me fui sola a grabar mi disco a Bogotá, estaba cagada", con esas palabras arranca Lola Indigo la presentación de Spice Girls, la canción que presenta este viernes 14 de mayo y tras la que hay un homenaje a sus amigas y a su vida de antes.

"Después de cuatro días grabando tuve que parar, la inseguridad que me daba las expectativas de la gente y el miedo a equivocarme me estaban volviendo loca. Escribí esta canción 💘", continúa el texto que acompaña al fragmento del videoclip que ha publicado en Instagram. En él se ve a Lola Indigo, vestida de rosa emulando a Baby Spice (Emma), junto a cuatro amigas que visten como las otras integrantes del grupo. De fondo suena la letra:

♫♫ Cuando me levanto pienso que sigo soñando despierta... ♫♫

Las cinco recorren las calles del centro de Madrid en un videoclip, que según reconoce Indigo, no estaba en sus planes y ha salido a coste cero.

"Esta canción no iba a tener un vídeo, ni siquiera iba a estar en el disco pero yo quería contar lo que estaba sintiendo, que echaba de menos mi vida de antes y que si no hubiese tenido a mis amigas conmigo se me habría ido la puta olla", añade la madrileña, que recupera en este video la esencia de su primer trabajo.

"Ya no quiero ná fue un vídeo sin presupuesto donde nos fuimos a un parque a bailar y a morir de calor, ahora tenemos mas gente que confí en lo que hacemos, pero entonces éramos solo nosotras... Decidí hacer esto por mi cuenta, con mi gente, porque así es como empezó todo, espero que os guste, este viernes salen mis amigas las Spice Girls", añade la artista que grabó su primer vídeo en el Parque Juan Carlos I en julio de 2020.

Lola Indigo prepara actualmente el lanzamiento de La niña, su segundo disco, que no tiene fecha pero sí una primera canción: Calle. Los seguidores de la artista esperan con ansia la llegada del 17 de julio, día de su concierto en el Wizink Center de Madrid, ya que sospechan que ese día puede haber más revelaciones sobre este esperado trabajo.