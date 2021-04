"Lo voy a decir": la revelación de Lola Índigo sobre las colaboraciones con artistas

Te interesa El mensaje oculto en la camiseta de Lola Índigo en el videoclip de 'Calle'

Con "tres movidas" ha llegado este miércoles Lola Índigo a yu No te pierdas nada. Esas tres movidas son sus nuevos proyectos: su canción Calle, su trabajo en el programa The Dancer y el proyecto que ha creado en la plataforma Twitch.

De todo eso ha hablado y también de Roi Méndez, su excompañero en Operación Triunfo y también su amigo, sobre el que le ha resultado imposible no bromear, a pesar de su ausencia. "Roi Méndez dice que se pone todo el rato sus canciones para sumar reproducciones", le ha dicho Alberto, de Pantomima Full, al hablar de los más de 500 millones de reproducciones que acumula Índigo en Spotify.

"¿Qué vas a esperar de un tío que clonó al público para que pareciera que había más gente en su concierto?", respondió entre risas, al referirse al Photoshop de una imagen que publicó el colaborador yuser de uno de sus primeros conciertos. "Es que es demasiado colega para no contarlo... Los colegas nos dejamos en ridículo de vez en cuando".

El concierto clonado de Roi Méndez. // YOUTUBE

Según recordó Lola Índigo, debió de pensar que había muy poca gente en su concierto y clonó al público, con la mala suerte de que había un chico con los brazos levantados y se notó mucho. "A mí me parece que eso es lo que hace genial a Roi", añadió entre risas.

Su canción Calle y el secreto del vídeo

Pero no todo fueron risas en la visita de Lola Índigo a yu. También se puso seria al hablar de las colaboraciones con otros artistas. La última, con los puertorriqueños Guaynaa y Cauty en la canción Calle, ha ido sobre ruedas: "Son muy majos y predispuestos". Aunque no podría decir lo mismo de otras anteriores.

"Lo voy a decir. A veces cuando haces colaboraciones no todo el mundo es tan guay", ha confesado Lola Índigo, que no ha querido dar nombres pero sí ha explicado el porqué de su afirmación: "Es complicado. La gente ahora con la pandemia. Estamos todos muy lejos, no podemos grabar los videoclips juntos, las cosas se retrasan...". Con Guaynaa y Cauty no pasó eso. "Da gusto trabajar con ellos".

La canción Calle estará seguro en su nuevo disco, que ya tiene título y que precisamente está escondido en el videoclip del tema.

El momento exacto donde se descubre el pastel lo ha revelado Lola Índigo en el programa: está en una camiseta blanca que lleva en el minuto 1'39''. "Es superobvio", ha dicho al confesar que lo coló para que así la gente viese más el vídeo y sumar reproducciones mientras juegan a las adivinanzas.

El disco no tiene fecha aún ni tampoco la lista definitiva de canciones. "Algunas han salido pero no quiero decir cuáles porque yo en el último mento siempre canbio de opinión", ha confesado.

El reencuentro de Mimi y Rafa Méndez

También ha hablado Lola Índigo de su reencuentro con Rafa Méndez en The Dancer, uno de los momentos más comentados del programa de TVE donde hace de 'capitana', como ella se define.

"Me dijo: 'Mimi, fuera de la clase, eres un estorbo para mi vista, eres un cuadro, ciao", recordó sobre el enfrentamiento en Fama: "Frases así no se olvidan".

Ahora coinciden en el programa de talentos y tiene pinta de que Lola Índigo está dispuesto a devolvérsela. "Eso es un spoiler, pero sí", ha dicho sobre sus intenciones.

No essu único proyecto relacionado con el baile.Se trata de su nuevo canal en Twitch, en el que quiere dar a conocer a nuevos bailarines.

Hasta ahora lo hacía en sus redes sociales, pero al final son sus redes sociales... " Pensé en crear un sello mío propio para hacer una plataforma desde Twitch, para crear concursos, entrevistas... Hacer mis cositas con los bailarines de España", ha contado de este proyecto, que también tiene presencia en TikTok.

La idea es ir lanzando retos con los bailarines, cada vez más difíciles. El primero, nivel más básico, es también promoción de su canción Calle. Quien participe tiene que reproducir el baile.