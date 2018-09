Iván Ferreiro: "Si hay algún motivo digno para ir a la cárcel es por haber dicho lo que pienso"

Iván Ferreiro acaba de lanzar 'Cena recalentada', su homenaje a la mítica formación gallega Golpes Bajos. Precisamente de esta canción que da nombre al álbum empezamos hablando con él en su Facebook Live.

Nos cuenta que escogió esta canción para titular el tributo porque fue la primera que escuchó la letra y se vio reflejado y a partir de ahí Golpes Bajos se convirtió clave en su vida.

Otra de las canciones cuya temática es muy actual es 'Malos tiempos para la lírica'. Haciendo referencia a toda la polémica que ha habido con Valtonyc y otros raperos condenados por sus letras, Iván Ferreiro no considera que sean "malos tiempos para la lírica", si no todo lo contrario: "Estamos en tiempos que hay que hacer que la lírica brille".

Nos cuenta que él nunca se ha censurado y que la música es necesaria para expresarse y decir lo que uno piensa: "Si hay algún motivo digno para ir a la cárcel es por haber dicho lo que pienso", aún siendo consciente de que hay muchas maneras de decir las cosas. "Aunque es injusto que Valtonyc vaya a la cárcel, tampoco te digo que vaya a escuchar sus canciones porque no me gustan como están escritas. Pero es el público el que debe ejercer la censura y elegir que quiere escuchar o no".

'La Reclusa' es otra de las canciones que pese haber estado escrita 34 años atrás, habla de algo tan actual, lamentablemente, como la violencia de género. "'La Reclusa' habla claramente sobre un maltratador".

Por este motivo es tan importante la obra de Golpes Bajos, porque con canciones como 'La Reclusa' o 'La Virgen Loca' ya adelantaron la falsa igualdad entre géneros en la que nos encontramos: "Estaban diciendo realmente os creéis que el feminismo está funcionando y que el machismo ha desaparecido".

Iván Ferreiro llevará al directo los temas de 'Cena Recalentada' en la próxima primavera con una banda distinta a la que se encuentra actualmente girando con 'Casa', su último trabajo del que sigue disfrutando del éxito casi tres años después de su publicación.

Y aún ahí más, además de combinar las giras de 'Casa' y 'Cena Recalentada', Iván no ha dejado de componer junto a su hermano Amaro, por lo que ya están trabajando en nuevo material para un futuro.