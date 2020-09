Jason Derulo y Jawsh 685 lanzan el vídeo de 'Savage Love', el temazo que arrasa en TikTok

Si estás enganchadx a TikTok seguramente llevarás meses escuchando la melodía de ‘Laxed (siren beat)' de Jawsh 685 en multitud de vídeos en esta red social.

Una melodía que ha enganchado a miles de usuarios, entre ellos Jason Derulo, quién tiene una intensa actividad en TikTok, que no dudó en ponerse en contacto con este joven artista de 17 años para poner letra a su canción.

Esto dio lugar a 'Savage Love', uno de los temazos más reproducidos en TikTok y un nuevo éxito para Jason Derulo y todo un impulso para Joshua Christian Nanai, nombre real de Jawsh 685.

A pesar de no haber finalizado el instituto, este adolescente neozelandés se ha convertido en uno de los artistas del momento gracias a este temazo del que acaba de lanzar el videoclip.

Mientras Joshua aparece con su amigos haciendo el famoso baile que viralizó el tema, Jason aparece en diferentes localizaciones interpretando el tema.

LETRA DE 'SAVAGE LOVE' DE JASON DERULO Y JAWSH 635

Let's get it

Ohhhhhh......

Savage Love

Derulo

If I woke up without you

I don't know what I would do

Thought I could be single forever 'till I met you

Usually don't be fallin', be fallin' fast

You gotta way of keeping me comin' back-to-back

I just found out the only reason that you lovin' me

Was to get back at your ex lover, but before you leave

Usually I would never, would never even care

Baby I know she creepin', I feel it in the air

Every night and every day

I try to make you stay

But your...

Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin' like an angel

But your savage love

When you kiss me

I know you don't give two fucks

But I still want that

Your savage love

Your savage la-la-love

Your savage la-la-love

You could use me

Cuz I still want that... (your savage)

Baby I hope this ain't karma cuz I get around

You wanna run it up, I wanna lock it down

Usually don't be fallin', be fallin' fallin' fast

You gotta way of making me spend up all my cash

Every night and every day

I try to make you stay

But your...

Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin' like an angel

But your savage love

But when you kiss me

I know you don't give two fucks

But I still want that

Your savage love

Your savage la-la-love

Your savage la-la-love

You could use me

Cos I still want that your savage love

Your savage la-la-love

Your savage la-la-love

You could use me

Baby...

Savage love

Did somebody, did somebody

Break your heart?

Lookin' like an angel

But your savage love

But when you kiss me

I know you don't give two fucks

But I still want that

Your savage love (savage love)

Your savage la-la-love

Your savage la-la-love

Girl, you could use me

Cuz I still want that

Your savage love