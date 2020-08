La divertida competición de Will Smith y Jason Derulo haciendo pesas con final inesperado

Will Smith y Jason Derulo han creado el combo perfecto para hacernos reír en TikTok. Si hace unos días nos daban un susto creyendo que Jason le había partido los dientes a Will con un palo de golf, ahora los vemos entrenando con pesas con un divertido desenlace.

El divertido "entreno" de Will Smith y Jason Derulo / TikTok @jasonderulo

Si Will Smith y Jason Derulo ya eran los reyes de las redes sociales por separado, juntos solo podía ir a mejor. Así lo demostraron hace unos días con un vídeo en el que Will estaba enseñando a jugar a golf a Jason, cuando este le golpeaba sin querer con el palo y le saltaban los dientes por los aires.

Obviamente todo se trataba de una broma, pero el susto nos lo dieron igual. Ahora el dúo músico-cómico ha vuelto a protagonizar otro divertido vídeo en el que les vemos entrenando con unas pesas.

Hasta ahí todo parece normal, ya que ambos están en muy buena condición física pero de repente el musculado torso de Will Smith desaparece y lo vemos con una camiseta y un sándwich en la mano.

Tras una breve discusión con su colega, descubrimos que lo de Will tenía truco y, aunque lo intenta remediar, no le sale nada bien.

Y estos no son los únicos vídeos que han protagonizado en TikTok, Unos días detrás también demostraron ser el mejor dúo de baile a ritmo de 'Take you dancing', su último éxito y uno de los temas más bailados en esta red social.