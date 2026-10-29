Jennifer Lopez anuncia 'Proof of Love' como el inicio de su nueva era: "Es una canción alegre y bailable"

El tiempo vuela y hace ya 15 años que Jennifer Lopez puso patas arriba las pistas de baile con LOVE?, un álbum que marcó un antes y un después en el dance-pop.

El disco fue clave para la cantante, que celebra este cumpleaños con una edición deluxe exclusiva con cinco temas adicionales y la canción inédita Proof of Love, un tema dance que amplía el universo de LOVE? y que sirve como adelanto de lo que está por venir.

"Es una canción alegre y bailable", dice Jennifer Lopez en una entrevista en Variety sobre este tema que ha supuesto su regreso al estudio de grabación justo cuando sus hijos, los gemelos Max y Emme Muniz, se han ido a la Universidad.

"He escrito algunas de las mejores canciones que he escrito en mi vida y estoy muy emocionada"

"Ocupan una parte tan grande de tu cerebro durante tanto tiempo, y cuando se van, lo cual es devastador, triste y aterrador, te enfrentas a una vida totalmente diferente y piensas: '¿Qué voy a hacer con este espacio y este tiempo?' En mi caso, simplemente volví al estudio. He escrito algunas de las mejores canciones que he escrito en mi vida y estoy muy emocionada”, explica.

La primera canción de esta etapa es Proof of Love, que se incluye como pista adicional del álbum que saldrá en noviembre y de la que la cantante asegura encierra una dualidad.

De un hecho triste para un madre, como fue la marcha de sus hijos, la cantante saca algo positivo: "Sientes dolor y tristeza. Eso sí que es prueba de amor”.

Y continúa: “Quería que fuera algo positivo. Quería que fuera un hito en lugar de algo devastador”.itivo. Quería que fuera un hito en lugar de algo devastador”.

Proof of Love es la primera canción de un nuevo ciclo de Jennifer Lopez que ya tiene otros temas en el tintero. "Son superdivertidos y pervertidos para mis gays”, cuenta sin dar más datos de cuándo podremos disfrutarlos.

LOVE? llega en noviembre con canciones como su éxito mundial On The Floor con Pitbull y otros hits como I’m Into You, con Lil Wayne, y Papi.