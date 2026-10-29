Rosalía sorprende en las calles de Nueva York con un bolso gigante: "Está hecho de cuero auténtico"

Rosalía marca tendencia más allá de la música, pues su estilismo también es un factor esencial de su personalidad como artista. Con el lanzamiento de LUX, la artista eligió el blanco como el color protagonista del disco, y sus fans apostaron por él para asistir a conciertos del LUX TOUR.

Ahora, en cambio, Rosalía ha llamado la atención con un complemento difícil de imitar por parte de sus fans... Este miércoles 28 de octubre, la catalana ha sorprendido en las calles de Nueva York con un bolso XXXL. Gigante, vamos.

Con su característica aureola dorada en el pelo y unas gafas de sol, la cantante ha elegido un vestido negro ajustado y un bolso que, más bien, parece una maleta. El diseño corre a cargo de Dana Toder, una diseñadora independiente que dio forma a este accesorio para el próximo cortometraje de Lili Conzen, KRÄHE.

Toder ha explicado su trabajo para la revista Perfect: "El contenido se convierte en una forma de contar la historia de vida de alguien, y cada objeto evoca un recuerdo. Quería que esos recuerdos también existieran en el exterior. El bolso está hecho de cuero auténtico, impreso con un collage que creé a partir de fotografías mías, de Lili y de las mujeres que aparecen en la película. Con un metro de largo y sesenta centímetros de alto, el bolso hace que el peso emocional de lo que llevamos sea casi literal. Encierra la tensión entre algo íntimo y algo imposible de pasar por alto".

Rosalía en Nueva York | XNY / Star Max / GC Images vía Getty Images

Para dar forma a esta idea, Toder estuvo en contacto con la directora y una actriz de la película: "Compartimos fotografías y experiencias personales, y hablamos sobre lo que significa la moda para distintas generaciones y sobre los puntos en los que esas experiencias se encuentran. Esas conversaciones, junto con las entrevistas a otras mujeres de la película, dieron forma al diseño gráfico: un archivo colectivo de recuerdos y de las prendas que llevamos", ha contado.

Y ha añadido: "Probé distintos tipos de cuero y técnicas de impresión. Quería que las imágenes parecieran integradas en el cuero, y experimenté desgastando la superficie para darle carácter, como si ya llevara una vida propia. Encontrar la combinación adecuada de cuero, impresión y textura requirió varios intentos. Cuando conseguí transmitir esa sensación, trabajé con mi mentor de marroquinería, Shmulik, que tiene 80 años, para desarrollar la escala, la forma y la construcción del bolso".