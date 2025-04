Jennifer Lopez anuncia seis conciertos en ciudades de España: fechas y entradas

La diva del Brox ofrecerá seis conciertos este verano en España dentro de su gira Up all night, donde repasará los grandes éxitos de su carrera en un espectáculo que promete intensas coreografías, luces y vestuarios de infarto.

Jennifer Lopez regresa a España después de seis años sin pisar un escenario en este país. Su último show tuvo lugar en Fuengirola en 2019, pero es que en Madrid no canta desde hace más de una década.

Así, la cantante promete un reencuentro totalmente electrizante con su público. La gira Jennifer Lopez Live 2025 recorrerá varios puntos de Europa y seis ciudades españolas. La primera parada será a principios de julio en Pontevedra, y el tour terminará en Bilbao a mitad de mes, previo paso por el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona. No faltarán hitazos como On the floor, El Anillo o Jenny from the Block.

De momento no se ha detallado información sobre la venta de entradas, salvo los tickets para el Movistar Arena de Madrid, que estarán disponibles este miércoles 9 de abril a las 12:00h a través de Enterticket y la web oficial del Movistar Arena.

Ciudades, fechas y entradas para ver a Jennifer Lopez en España