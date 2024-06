Jennifer Lopez cancela su gira: las hipótesis apuntan a las pocas entradas vendidas

Malas noticias para los fans de Jennifer Lopez . La cantante ha cancelado inesperadamente su gira This is me...live a pocas semanas de arrancar. En un comunicado, ha defendido estar "devastada" y solo lo hace porque "es absolutamente necesario".

'This is me...live'

Jennifer Lopez atraviesa un mal momento personal tras los rumores cada vez más evidentes de separación con Ben Affleck.

Este viernes, además, anunció por sorpresa que iba a cancelar su gira This is me... live, que estaba prevista para este verano y debía comenzar el próximo 26 de junio en Orlando (EEUU). Según la web LiveNation, el motivo es que "se está tomando un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos".

De hecho, ella misma ha compartido un post en su blog On the JLo, donde reconoce sentirse "desconsolada y devastada": "Estoy completamente desconsolada y devastada por defraudarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…".

Las pocas entradas vendidas, la principal hipótesis

Los principales motivos que los fans esgrimen a esta decisión son los problemas maritales con el cineasta o incluso las pocas entradas que la intérprete de On the floor había vendido para este tour por EEUU y Canadá. Hace pocas semanas, llegaba la noticia que había cancelado varios shows en Nashville, Nueva Orleans, Raleigh, Atlanta, Houston, Cleveland y Tampa.

A pesar de la anticipación con la que se pusieron a la venta las entradas y el moderado precio de cada una de ellas, todo indicaba que a pesar del éxito de canciones como On The Floor, los fans no tienen disposición de acudir a los conciertos para escuchar sus hits y sus nuevas canciones.