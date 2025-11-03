Jon Bon Jovi planea su biopic y quiere que su hijo sea el protagonista

Jon Bon Jovi en la rueda de prensa sobre su nueva gira | GETTY

Bon Jovi ha vuelto a los escenarios, y con esta nueva etapa profesional el artista estaría interesado en tener una película sobre su figura, con un protagonista de la familia que lo interpretara.

Jon Bon Jovi ha vuelto a los escenarios con una gira este 2026 de lo más esperada. Pero el artista, que regresa con mucha energía, tiene más proyectos en la recámara.

En una época en la que están de moda los biopics de artistas, el intérprete de It's my life se abre a la posibilidad de relatar en una producción audiovisual su propia historia.

Y el rockero lo tiene claro: en el caso de dar el paso definitivo, desearía que lo interpretara su hijo Jake Bongiovi. El joven, que actualmente tiene 23 años, tiene experiencia en títulos como Rockbottom y Sweethearts, por lo que hacer de su propio padre podría ser su próximo proyecto.

Esta película seguiría la línea de otras producciones autobiográficas recientes de leyendas del rock, como Better Man de Robbie Williams y Springsteen: Deliver Me From Nowhere de Bruce Springsteen.