¿Vuelve Harry Styles? Su último movimiento despierta numerosas teorías

Harry Styles ha hecho acto de presencia este sábado 27 de diciembre tras casi tres años de inactividad. El artista lleva sin publicar contenido musical desde el 24 de julio de 2023, cuando compartió un vídeo recopilatorio de su gira de conciertosLove On Tour. "Adiós, por ahora", dijo en ese momento. Desde entonces, sus apariciones en redes sociales han estado vinculadas con su marca empresarial y la muerte de Liam Payne.

Sin embargo, el británico ha compartido un nuevo vídeo en YouTube que ha hecho saltar las alarmas sobre un posible regreso. Así, Harry Styles ha estrenado un vídeo oficial de Forever, Forever —en español, 'Siempre, Siempre'—, una canción instrumental que tocó por primera vez en directo y al piano en Reggio Emilia (Italia), en su último concierto de la gira.

En la primera parte del vídeo, aparecen imágenes de sus fans esperando al inicio de un concierto. La otra parte captura a Harry Styles interpretando la canción desde distintos ángulos, y combinándolos con vídeos de la emoción del público. Todo en esta pieza audiovisual emana nostalgia.

En los comentarios del vídeo, los fans especulan sobre el significado de este movimiento silencioso, ya que el artista no ha anunciado el vídeo en sus redes sociales. "Esto está a punto de ser el regreso más loco o la despedida más triste", ha comentado @musicismytherapy_me.

"Con su presencia aquí esta noche, sé que querían que fuera especial para mí", dijo Harry Styles durante ese concierto, aunque sus palabras no aparezcan en el vídeo. "Lo hacen especial para mí cada noche. El ambiente que han creado, la familia que han creado, este espacio seguro que han creado... Quiero agradecerles por todo. [...] Denle amor al mundo, lo necesita un poco ahora mismo".

Actor, viajero, emprendedor... ¿y músico?

Durante los últimos tres años, Harry Styles ha estado ocupado, aunque no en lo que respecta a sacar nueva música. En 2022, trabajó como actor en Mi policía y No te preocupes, querida, dos películas en las que demostró una gran capacidad actoral.

Otra de las ocupaciones del cantante ha sido recorrerse varios lugares del mundo, entre ellos Madrid. También fue visto en Roma durante el nombramiento del nuevo Papa y mientras participaba en una maratón en Tokio.

Por último, el cantante lanzó el pasado mes de julio una gama de juguetes para adultos y lubricantes dentro de su marca Pleasing, la cual sacó hace cuatro años y en un principio estaba centrada en pintaúñas y productos de belleza.

A nivel musical, a mediados de agosto surgieron rumores sobre los próximos pasos de Harry Styles. Según un insider, el artista tendría planeado sacar su nuevo tema en enero de 2026, el cual se encontraría dentro de su cuarto disco que saldría entre mayo y abril de ese mismo año. Sin embargo, ni el artista ni su equipo confirmaron ese lanzamiento de manera oficial.