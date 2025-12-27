¿Cuál es la mejor canción de 2025? Vota en la encuesta

Rosalía, Dani Martín, Aitana y Benson Boone, en un montaje de Europa FM | Sony Music / Europa Press / Getty Images / Warner Records

¿Cuál es la mejor canción del 2025? Esa es la pregunta que planteamos en Europa FM a nuestros oyentes en este artículo, donde proponemos 12 composiciones de grandes artistas internacionales y españoles.

Candidatas internacionales

A nivel global, cinco canciones han definido el 2025 en el terreno musical. Una de ella es Anxiety, un sample de Somebody Used To Know a cargo de la rapera estadounidense Doechii. También ha sido muy viral Golden, el tema del grupo Huntr/x para la película KPop Demon Hunters.

Además, tres estrellas siguen consagrándose en la música con sus nuevos hits. Es el caso de Lady Gaga, con Abracadabra; de Taylor Swift, con The Fate of Ophelia, y de Benson Boone, con Sorry I'm Here For Someone Else.

Los grandes éxitos de España

Como cada año, la música española ha sido muy prolífera en cuanto a pop se refiere. Por ejemplo, Nil Moliner ha arrasado con Tu cuerpo en braille, mientras Leiva ha conquistado a sus fans con El polvo de los días raros. Por su parte, Dani Martín aparece en la lista con dos candidatas: su sencillo Carpe Diem y su colaboración con Antonio Orozco, Te juro que no hay un segundo que no piense en ti.

Además, Aitana ha arrasado con 6 de febrero, su himno al desamor, mientras Rosalía se ha hecho viral con una canción llena de dardos a los hombres tóxicos: La Perla. Y un nombre que no puede faltar en la lista es el de Leire Martínez, que este año ha iniciado su carrera en solitario con toda una declaración de intenciones: Mi nombre.