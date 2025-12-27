¿Cuál es la mejor canción de 2025? Vota en la encuesta
Rosalía, Dani Martín, Aitana y Benson Boone son solo cuatro de todos los artistas que han marcado la música pop del 2025. Estrellas internacionales y de España han conquistado al público con sus nuevos éxitos, pero ¿cuál debería considerarse la mejor canción del año? ¡Vota por tus favoritas en la encuesta de abajo!
¿Cuál es la mejor canción del 2025? Esa es la pregunta que planteamos en Europa FM a nuestros oyentes en este artículo, donde proponemos 12 composiciones de grandes artistas internacionales y españoles.
Candidatas internacionales
A nivel global, cinco canciones han definido el 2025 en el terreno musical. Una de ella es Anxiety, un sample de Somebody Used To Know a cargo de la rapera estadounidense Doechii. También ha sido muy viral Golden, el tema del grupo Huntr/x para la película KPop Demon Hunters.
Además, tres estrellas siguen consagrándose en la música con sus nuevos hits. Es el caso de Lady Gaga, con Abracadabra; de Taylor Swift, con The Fate of Ophelia, y de Benson Boone, con Sorry I'm Here For Someone Else.
Los grandes éxitos de España
Como cada año, la música española ha sido muy prolífera en cuanto a pop se refiere. Por ejemplo, Nil Moliner ha arrasado con Tu cuerpo en braille, mientras Leiva ha conquistado a sus fans con El polvo de los días raros. Por su parte, Dani Martín aparece en la lista con dos candidatas: su sencillo Carpe Diem y su colaboración con Antonio Orozco, Te juro que no hay un segundo que no piense en ti.
Además, Aitana ha arrasado con 6 de febrero, su himno al desamor, mientras Rosalía se ha hecho viral con una canción llena de dardos a los hombres tóxicos: La Perla. Y un nombre que no puede faltar en la lista es el de Leire Martínez, que este año ha iniciado su carrera en solitario con toda una declaración de intenciones: Mi nombre.
¡Vota por tu canción favorita del 2025!
- 1
Aitana - '6 de febrero'
Este himno de 2025 podría haberse quedado en un cajón si los fans de Aitana no la hubieran pedido con tanto ahínco. Así, esta canción se ha convertido en una oda al desamor de primer nivel.
- 2
Rosalía con Yahritza Y Su Esencia - 'La Perla'
Si hubiera que elegir a la protagonista de los dos últimos meses de 2025, esa sería Rosalía. Tras el lanzamiento de su aclamado disco 'LUX', una canción destacó por encima del resto: 'La Perla', un tema divertido sobre un "terrorista emocional".
- 3
Benson Boone - 'Sorry I'm Here For Someone Else'
Hace mucho que Benson Boone confirmó que su talento va mucho más allá de 'Beautiful Things', su éxito de 2024. Este año, el estadounidense ha seguido triunfando con 'Sorry I'm Here For Someone Else', un sencillo de su segundo disco.
- 4
Huntr/x - 'Golden'
Este 2025, la canción más viral en todo el mundo pertenece a una banda sonora. En concreto, a la de la película de animación 'KPop Demon Hunters', donde suena este éxito interpretado por el grupo de Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami.
- 5
Lady Gaga - 'Abracadabra'
La estrella estadounidense enfrenta la muerte y el amor en 'Abracadabra', el himno incontestable de su último álbum: 'MAYHEM'. Su estribillo pegadizo y su hipnótico videoclip elevan esta canción como una de las más destacadas del 2025.
- 6
Taylor Swift - 'The Fate of Ophelia'
Los últimos meses del 2025 han estado copados por el nuevo éxito de Taylor Swift, 'The Fate of Ophelia', donde la estrella estadounidense refleja su vida en la muerte del personaje ficticio de 'Hamlet'.
- 7
Leire Martínez - 'Mi Nombre'
Tras su etapa en La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha iniciado su carrera en solitario con una carta de presentación perfecta: 'Mi nombre'. En esta canción, la artista reivindica su figura y su propia identidad.
- 8
Nil Moliner - 'NEXO 04. Tu cuerpo en braille'
El barcelonés ha arrasado este año con el primer sencillo de su próximo álbum, 'NEXO 04. Tu cuerpo en braille', donde narra una relación tóxica con un sonido inspirado en El Canto del Loco y Pereza.
- 9
Doechii - 'Anxiety'
En 2019, la estadounidense Doechii grabó un sample de 'Somebody Used To Know', el éxito de Gotye y Kimbra. Seis años después, la rapera ha querido republicar su versión tras hacerse viral en TikTok, y lo cierto es que esa estrategia le ha valido un hueco en las emisoras de Europa FM.
- 10
Leiva - 'El polvo de los días raros'
El séptimo disco de Leiva incluye esta bonita declaración de amor a su hermano Juancho, con quien comparte su amor por la música. "De repente, la ciudad huele demasiado a ti", dice el estribillo.
- 11
Dani Martín - 'Carpe Diem'
El madrileño ha regalado este año una de sus composiciones más sinceras, 'Carpe Diem'. En ella, Dani Martín reconoce sus errores para pedirle perdón a una mujer del pasado.
- 12
Antonio Orozco con Dani Martín - 'Te juro que no hay un segundo que no piense en ti'
Tras el estreno de la versión original en 2024, Antonio Orozco ha querido colaborar con Dani Martín este año a través del primer sencillo de su último disco. En ella, el artista le dedica unas preciosas palabras a su hija Antonella.