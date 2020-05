Jonas Brothers y Karol G se unen en 'X', su esperada colaboración

'Kiss me like your ex is in the room' (bésame como si tu ex estuviese en la habitación). Con esta sugerente frase te invitan los Jonas Brothers a pasar un buen rato en su colaboración con Karol G en 'X', un tema que apunta maneras para convertirse en un éxito viral en las plataformas de streaming.

El tema salió a la luz gracias al documental 'Happiness continues', la película que sigue a los Jonas Brothers en una gira mundial y que escondía una de los featurings más esperados, el de la colombiana Karol G.

Cabe destacar que no es la primera vez que Joe, Kevin y Nick se atreven con los ritmos latinos, ya lo hicieron junto a Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Natti Natasha en 'Runaway'.

¡Y ese no ha sido su único estreno! Los Jonas Brothers han lanzado ‘5 more minutes’, el tema con el que hicieron su debut en los Grammys de 2020. “Pide y recibirás”, escribían en sus redes sociales oficiales.

Los Jonas Brothers y Karol G cantarán en streaming a través de las redes este martes, dentro de las actuaciones del programa The Voice en la NBC.