Sophie Turner confiesa que odiaba a los Jonas Brothers antes de conocer a Joe

Sophie Turner ha concedido una entrevista a 'Elle', donde es la protagonista de la portada del mes de abril y donde también ha relatado cómo se enamoró y empezó con Joe Jonas, además también ha confesado que a ella no le gustaban Jonas Brothers.

"Mis amigos y yo no éramos fans de los Jonas Brothers", empieza diciendo la actriz de 'Juego de Tronos' que añade que en esa época "había una banda en Reino Unido llamada Busted y tenían un 'hit' llamado 'Year 3000'. Era maravilloso y nosotros éramos grandes fans de Busted". Sin embargo cuando "los Jonas Brothers hicieron un 'cover' de la canción, que le dieron fama mundial, Busted se separaron", por lo tanto "pensamos que era culpa de los Jonas Brothers, así que los odiábamos", dice Turner.

Además de hablar de sus gustos musicales en la adolescencia, Sophie también ha explicado cómo conoció a Joe Jonas. Uno de los productores de la película en la que estaba trabajando en 2016 le dijo que debería conocer al cantante, "siento que te llevarías bien con este chico". Y poco después, la actriz conoció al mánager de Joe, que le comentó que le recordaba "a uno de mis clientes. Apuesto a que vosotros dos realmente os llevaríais bien".

La primera cita la propuso el artista, que estaba de gira en Reino Unido y le escribió un mensaje a ella. Sophie Turner se lo explicó a sus amigos, que la animaron a quedar con él y le pidieron que les envira "un mensaje de texto con todo lo que diga". Sin embargo, no acudió sola, eligió un antro de Camden Town y se llevó a todos sus amigos porque "Pensaba: 'Será un imbécil'" y porque "en el fondo de mi mente todavía me preocupaba que pudiera ser una farsa, o cualquier otra cosa. Solo quería a mis amigos cerca de mí. Tenía mis chicos duros. Estaba a salvo".

La sorpresa se la llevó Sophie, ya que Joe Jonas "se trajo a un amigo, y bebieron tanto como el resto de nosotros". Así que "los dos pasamos solo un par de minutos en la pista de baile y luego encontramos un espacio en una esquina donde empezamos a hablar. Hablamos durante horas y horas y horas. Y me di cuenta de que no era una persona aburrida. No era una farsa. Tampoco fue una pequeña charla, pero fue tan fácil. Y pronto nos volvimos inseparables. Y me fui de gira con él", relata.

Asimismo, la actriz también ha explicado cómo es actualmente su vida después de haberse casado (en dos ocasiones) con Joe Jonas: "Lo único que ha cambiado para mí es tener esta increíble sensación de seguridad. La palabra 'marido' y la palabra 'mujer' solidifica la relación. Me encanta estar casada. Creo que es maravilloso. Estoy segura de que tendremos nuestras diferencias, pero en este momento solo siento seguridad y la seguridad lo es todo".

Por otro lado, hace días que varias fuentes aseguran que la pareja espera a su primer hijo, que Sophie Turner está embarazada. Pero ni ella ni el cantante han confirmado o desmentido estos rumores.