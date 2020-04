Karol G y Anuel AA muestran su vida durante el confinamiento en ‘Follow’

Karol G y Anuel AA están confinados juntos, en su casa de Miami, y de este encierro ha nacido 'Follow', una nueva colaboración de la pareja.

La canción viene acompañada de un videoclip en el que muestran su vida cotidiana en estos días, donde pasan el tiempo jugando a juegos de mesa, practicando deporte o divirtiéndose con su perro.

'Follow' es la cuarta colaboración de Karol G y Anuel AA, que ya han trabajado juntos en 'Culpables', 'Secreto' y 'Dices que te vas'.

LETRA DE 'FOLLOW' DE KAROL G Y ANUEL AA

O-O-Ovy On The Drums

Pasa’ como que no me ha’ visto (No)

Yo me hago el loco, yo no insisto (Eh)

Pero te como cuando necesito

Tú sabe’ que tengo el truquito (El truquito)

Da risa cómo disimulas (Uah)

Porque ya te vi desnuda

Un secreto entre secreto’ con Dios

Y nadie se imagina todo lo que sé yo, yeh

No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro (Descaro)

To’ lo que tú te pone’ es caro

Y nunca salgo de tu Instagram

Pero tú no me da’ follow

No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro

Y to’ lo que tú te pones es caro (Es caro, caro)

Pero tú sigue’ mil mujeres

Por eso no te doy follow

Me paso viendo to’a las fotos de tu Insta

Te quiero sola para mí (Para mí), soy egoísta

Y no creo en abstinencia, yo no soy evangelista (No)

Pero sí te parto como parto esta pista (Uh-yeh)

Atrévete-te-te, como Calle 13 (13)

Yo sé que se te humedece (Eh-eh)

Tú solo envía el location

Que yo te caí todo el penetration, yeh

Siempre estoy en tu backstory, me sé to’ tu repertory (Repertory)

Suelta como gabete, como Glory

Y fumamo’ marihuana (Marihuana)

Pa’l carajo la mente sana, baby (Baby)

No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro (Descaro)

Y to’ lo que tú te pone’ es caro

Y nunca salgo de tu Instagram

Pero tú no me das follow (No, no)

No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro (Descaro)

Y to’ lo que tú te pones es caro (Es caro, caro)

Pero tú sigue’ mil mujeres (Ey)

Por eso no te doy follow

To’ el día sale en mi Explorer (Explorer)

Que tengo novio son rumore’ (Son rumore’)

Papi, esperando hasta abajo tengo honore’ (Ah)

Mi cuerpo bien cabrón, que ya yo salí de mayore’ (Mayore’)

Posteo foto y siempre le da’ like (Da’ like)

Chiquita, pero grandota, soy de tu type

En el gym apretá’, sport con la’ Nike

Haciendo los squats pa’ ti en el live (Live)

Atrévete-te-te, como Calle 13 (13)

Ya han pasao’ un par de mese’ (Mese’) (Oh, oh)

Yo te mando el location

Prende conmigo olvida tú aprovéchame

Bebecita (Uah)

Pasa’ como que no me ha’ visto (No)

Yo me hago el loco, yo no insisto (Insisto)

Pero te como cuando necesito

Tú sabe’ que tengo el truquito (El truquito)

Da risa cómo disimulas (Disimula’, eh)

Porque ya te vi desnuda

Un secreto entre secreto’ con Dios (Con Dios)

Y nadie se imagina todo lo que sé yo (Yo), yeh

No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro (Descaro)

Y to’ lo que tú te pone’ es caro (Es caro)

Y nunca salgo de tu Instagram

Pero tú no me da’ follow (No, no)

No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro (Descaro)

Y to’ lo que tú te pones es caro (Es caro, caro)

Pero tú sigue’ mil mujeres

Por eso no te doy follow