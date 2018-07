Juan Magan y Belinda viajan a República Dominicana para cantarte 'Si No Te Quisiera'

NUEVO SINGLE DE 'THE KING IS BACK'

Juan Magan estrena el vídeo de su canción Si no te quisiera donde participan Belinda y el rapero Lápiz Conciente. El rodaje se llevó a cabo entre Boca Chica y Punta Cana (República Dominicana) y forma parte del nuevo disco del productor catalán The King Is Back Vol. 1.