Jung Kook, de BTS, actuará en la ceremonia de apertura del Mundial de Qatar 2022

BTS es sin duda el grupo surcoreano de K-pop más conocido del mundo, habiendo encabezado las listas de éxitos mundiales con temas como Dynamite, Run o Permission to dance.

En octubre, la banda anunció un retiro temporal de los escenarios debido a que sus miembros deben cumplir el servicio militar obligatorio en su país.

Tras múltiples rumores que aseguraban que BTS participaría en el acto de apertura del mundial de Qatar, recientemente se ha confirmado que uno de sus miembros, Jung Kook, será parte del evento.

El artista actuará en el acto de apertura del mundial de la FIFA de este año, además será parte de la banda sonora del evento.

Jung Kook es el primer coreano en actuar en el mundial de la FIFA desde su creación en 1930.

Dua Lipa no asistirá

El mundial de la FIFA de este año está generando mucha expectación debido a la magnitud del evento, pero también ha generado mucha controversia debido a que el lugar donde se celebra, Qatar, es un país donde no se respetan los derechos humanos.

World Music Awards escribió un tuit en el que supuestamente filtraba la lista de artistas que participarían en el acto de apertura del Mundial de Qatar. Este mensaje fue borrado a los pocos minutos pero uno de los nombres destacados de la publicación fue Dua Lipa, que no quiso pasar por alto el tema.

La artista desmintió la información mediante Instagram asegurando que no iría a un país donde los derechos humanos no se cumplían. "Actualmente hay muchas especulaciones de que estaré actuando en la ceremonia de apertura del mundial de Qatar. Ni voy a actuar ni he estado implicada en negociaciones para hacerlo. Estaré animando a Inglaterra desde lejos, y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial. Amor, Dua", escribió en Instagram.

¿Qué pasa con Shakira?

El tuit eliminado de World Music Awards se ha utilizado como confirmación de que Shakira será la artista principal de la inauguración del Mundial de Qatar, sin embargo, ningún medio oficial ha confirmado esta información.

Además, Dua Lipa demostró que la publicación de World Music Awards era errónea dado que en ningún momento ella ha mostrado su intención de participar en el Mundial de Qatar, más bien todo lo contrario.

Por su parte, el fotógrafo Jordi Martín confirmó en una televisión latinoamericana que Shakira participaría en el Mundial.

Sin embargo, sigue sin haber confirmación oficial por parte de Shakira. Además, los fans creen que es extraño que una artista femenina encabece la apertura del Mundial en Qatar cuando en el país las mujeres viven oprimidas.

Los artistas que sí estarán en el mundial

Jung Kook es el primer y hasta ahora único confirmado que actuará en la apertura del mundial de Qatar, sin embargo, hay varios artistas que darán conciertos en el país árabe con motivo de la celebración futbolística.

Durante el Mundial de Qatar, diferentes shows se llevarán a cabo. Entre los festivales que se llevarán a cabo destacan FIFA Fan, ARAVIA y Arcadia.

Ya hay varios artistas de renombre confirmados por la agenda de entretenimiento de Qatar que participarán en estos conciertos:

En FIFA Fan Festival del 19 noviembre al 18 diciembre: actuará Calvin Harris

del 19 noviembre al 18 diciembre: actuará En Doha Golf Club, 20 de noviembre: concierto de Black Eyed Peas

En el W Hotal el 22 de noviembre: concierto de Jason Derulo

el 22 de noviembre: concierto de En Doha Golf Club el 24 de noviembre: concierto de J Balvin

En Doha Golf Club , el 8 de diciembre: concierto de Robbie Williams

, el 8 de diciembre: concierto de En Daydream Festival del 22 de noviembre al 18 de diciembre: actuará Armin van Buuren

del 22 de noviembre al 18 de diciembre: actuará En Arcadia Spectacular del 19 de noviembre al 19 de diciembre: Actuará Paul van Dyk

del 19 de noviembre al 19 de diciembre: Actuará En ARAVIA del 21 de noviembre al 18 de diciembre: actuarán David Guetta, Calvin Harris, Afrojack y Steve Aoki

Los artistas están siendo reticentes a la hora de confirmar su asistencia a Qatar debido a toda la polémica generada en torno al mundial de fútbol pero es seguro que dentro de poco sabremos todos los artistas confirmados.