Justin Bieber celebra el lanzamiento de 'SWAG' muy cariñoso con Hailey Bieber

El pasado 24 de julio Justin Bieber celebró una listening party por el lanzamiento de su último disco SWAGa la que asistieron únicamente algunos de sus mejores amigos. En la cuenta de Instagram del artista hemos podido ver un vistazo a lo que fue el evento, en el cual se le pudo ver muy cariñoso con su pareja, compartiendo su música, bailando y jugando al minigolf con su círculo íntimo.

La listening party tuvo lugar en el Bird Street Club como una colaboración con la nueva marca de ropa del artista, Skylrk, de la cual ha estado llevando últimamente prendas en algunos eventos y en la que lleva trabajando desde hace dos años.

Su actitud con Hailey Bieber

Sin duda, de todos los asistentes, aquel que más atención ha acaparado en redes sociales ha sido Hailey Bieber, la esposa del cantante. Tras la lluvia de especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio y la publicación de vídeos en los que se critica la actitud del artista con su pareja, Justin ha compartido su faceta más cariñosa.

En varias imágenes publicadas podemos ver al cantante abrazando a su esposa, bailando muy pegado a ella o incluso besándola, algo que el propio Justin ha compartido con orgullo en sus redes sociales.

Invitados estrella

Entre los asistentes a este evento exclusivo hemos podido ver a diferentes personalidades tanto dentro como fuera del entorno musical. Entre ellas estuvo presente Kendall Jenner, modelo y gran amiga de Hailey Bieber, quien se la vio compartir algunos momentos divertidos jugando al minigolf.

Cantantes como John Mayer o Madison Beer tampoco se perdieron el evento de su amigo, al igual que The Kid LAROI, artista con quien publicó su conocido tema STAY en 2021. Otro gran invitado dentro del entorno musical es el cantante Gunna, quien colaboró en su último disco con el tema WAY IT IS.

No solo música

El evento no solo estuvo enfocado a la escucha del nuevo disco de Justin, sino que también fue una auténtica fiesta para todos los asistentes, así como una oportunidad para publicitar la nueva marca del artista, Skylrk. En los vídeos publicados por el artista y los invitados puede verse a Justin bailando y cantando, desde luego, disfrutando por todo lo alto de esta gran celebración.

Además, los asistentes también pudieron disfrutar de un minigolf situado frente a la gran pantalla, en el cual pudo verse jugar a varios de los asistentes e incluso al propio Justin Bieber mostr'o su habilidad con el palo de golf.