Justin Bieber lanza su esperado 'What do you mean?'

ADELANTO DE SU NUEVO DISCO

Los seguidores de Justin Bieber están de enhorabuena. Hoy era el día señalado para el lanzamiento de su nuevo single What do you mean?. Los meses de espera se han hecho eternos para poder escuchar esta canción que está incluido dentro de su nuevo álbum de estudio que verá la luz próximo 23 de noviembre.