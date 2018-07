Justin Timberlake publicará '20/20 Experience' el 19 de marzo

Tras el éxito en los 90 como componente en la boyband N'Sync, Justin Timberlake decidió continuar su carrera musical en solitario en 2002 con Justified.

Justified vendió seis millones de copias en todo el mundo y en 2006 publicó Future Sex/Love Sounds, que superó el éxito del anterior trabajo vendiendo más de 9 millones de copias.

Después de su segundo disco en solitario Justin se centró en su carrera como actor y empresario pero siete años después retoma el mundo de la música. El 19 de marzo se publicará el tercer disco del estadounidense, 20/20 Experience, para que escogió el tema Suit & Tie para presentarlo. Se trata de una canción producida por Timbaland y que cuenta con la colaboración de Jay-Z que recupera la esencia del R&B.

TRACKLIST

Pusher Love Girl

Suit & Tie

Don’t Hold The Wall

Strawberry Bubblegum

Tunnel Vision

Spaceship Coupe

That Girl

Let The Groove Get In

Mirrors

Blue Ocean Floo

Mira su lyric vídeo a continuación: