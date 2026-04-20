Karol G anuncia gira con 'Tropicoqueta' en su concierto en Coachella

Karol G ha revolucionado al público de Coachella por segunda semana, cpon un nuevo show plagado de versiones latinas de sus canciones y nuevos invitados. Pero. además, la colombiana ha querido cerrar por todo lo alto el festival con un anuncio muy especial.

Desde hace meses los fans de la artista pedían a gritos una nueva gira de la intérprete de TUSA. Y tras hacer historia en el festival de Estados Unidos ha dejado en las pantallas del escenario su siguiente paso: 'Nos vemos de tour'.

El anuncio ha revolucionado a sus fans, que no han tardado en hacerse eco de la gran noticia a través de redes sociales. Y es que Karol G hizo historia con su gira Mañana será bonito, tour mundial con el que llenó el Santiago Bernabéu en Madrid durante cuatro noches.

La artista confirma así que pronto se la podrá ver de nuevo en concierto a través de la gira de Tropicoqueta, su último álbum, y todo apunta a que Karol G anunciará pronto las fechas y ciudades de su próximo tour, que podría comenzar este mismo 2026.

El setlist de Karol G en Coachella

Los dos conciertos de Karol G en Coachella han sido la primera muestra de las canciones de Tropicoqueta en un show completo, por lo que en su próxima gira sus espectáculos podrían ser parecidos. Esta es la lista de canciones del segundo concierto de la colombiana en el festival estadounidense: