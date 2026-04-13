Karol G estrena una balada de desamor junto a Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex en Coachella

Karol G, durante el primer fin de semana de Coachella 2026 | Getty Images

Fue sin duda uno de los momentos más mágicos del primer fin de semana de Karol G en Coachella 2026. La artista colombiana, primera latina en ser cabeza de cartel del festival de Indio (California), sorprendió a los asistentes al invitar a Greg Gonzales, de Cigarettes After Sex, para presentar una nueva canción.

El concierto había llegado ya a su ecuador cuando el cantautor y guitarrista estadounidense se subió al escenario para acompañar a la de Medellín con la guitarra mientras esta interpretaba intensa balada de desamor, que algunos fans han bautizado como Me Haces Falta Tú.

Espalda con espalda —los músicos no se miraron a la cara en ningún momento—, interpretaron este tema producido por Greg Gonzalez que rompe con el repertorio urbano habitual de Karol G.

La intérprete colombiana explora un sonido más pop e íntimo en esta canción sobre la pérdida y el duelo que experimentamos tras una ruptura amorosa, como la recientemente vivida por la artista.

Le letra de la balada de Karol G y Greg Gonzalez

Un día más que me levanto desayuno y no me sabe a nada

Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada

Me cuesta tanto estudiar, ya no puedo vivir

Mis amigos me ven, me preguntan por ti

Ya no sé qué decirles

Me cansé de mentirme

Ya no me veo igual

Todo sin ti está mal

Solo queda decir

Que te quise de más

Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía

Ahora voy a 100 por la misma avenida

Voy pensando en cosas que no

Es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor fabrico fantasías

Sé que estás aquí

Conmigo todavía

Que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga

Que todo esto es mentira

Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía

Ahora voy a 100 por la misma avenida

Voy pensando en cosas que no

Es que después de ti se me acabó la vida

No aprendo a vivir sin tu compañía

Por este dolor fabrico fantasías

Sé que estás aquí

Conmigo todavía

Que todavía me cuidas

Quiero que alguien me diga

Que todo esto es mentira

Que vas a estar conmigo

En esta y la otra vida

Y todavía nos quedan

Desórdenes de vida