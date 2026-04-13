Karol G estrena una balada de desamor junto a Greg Gonzalez de Cigarettes After Sex en Coachella
Karol G regaló casi dos horas de música a sus fans en el primer fin de semana de Coachella. La colombiana, primera artista latina en ser cabeza de cartel del festival, incluyó artistas invitados, cover y también nueva música. Junto a Greg Gonzalez, de Cigarettes After Sex, sorprendió estrenando una canción de desamor que enmudeció al público de Indio (California).
Karol G hace historia en Coachella con una gran fiesta latina con invitados y mucha reivindicación
Fue sin duda uno de los momentos más mágicos del primer fin de semana de Karol G en Coachella 2026. La artista colombiana, primera latina en ser cabeza de cartel del festival de Indio (California), sorprendió a los asistentes al invitar a Greg Gonzales, de Cigarettes After Sex, para presentar una nueva canción.
El concierto había llegado ya a su ecuador cuando el cantautor y guitarrista estadounidense se subió al escenario para acompañar a la de Medellín con la guitarra mientras esta interpretaba intensa balada de desamor, que algunos fans han bautizado como Me Haces Falta Tú.
Espalda con espalda —los músicos no se miraron a la cara en ningún momento—, interpretaron este tema producido por Greg Gonzalez que rompe con el repertorio urbano habitual de Karol G.
La intérprete colombiana explora un sonido más pop e íntimo en esta canción sobre la pérdida y el duelo que experimentamos tras una ruptura amorosa, como la recientemente vivida por la artista.
Le letra de la balada de Karol G y Greg Gonzalez
Un día más que me levanto desayuno y no me sabe a nada
Desde que tú no estás aquí la vida se me ha vuelto complicada
Me cuesta tanto estudiar, ya no puedo vivir
Mis amigos me ven, me preguntan por ti
Ya no sé qué decirles
Me cansé de mentirme
Ya no me veo igual
Todo sin ti está mal
Solo queda decir
Que te quise de más
Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía
Ahora voy a 100 por la misma avenida
Voy pensando en cosas que no
Es que después de ti se me acabó la vida
No aprendo a vivir sin tu compañía
Por este dolor fabrico fantasías
Sé que estás aquí
Conmigo todavía
Que todavía me cuidas
Quiero que alguien me diga
Que todo esto es mentira
Me haces falta tú y tu mirada fría que se calentaba cuando me veía
Ahora voy a 100 por la misma avenida
Voy pensando en cosas que no
Es que después de ti se me acabó la vida
No aprendo a vivir sin tu compañía
Por este dolor fabrico fantasías
Sé que estás aquí
Conmigo todavía
Que todavía me cuidas
Quiero que alguien me diga
Que todo esto es mentira
Que vas a estar conmigo
En esta y la otra vida
Y todavía nos quedan
Desórdenes de vida