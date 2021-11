Karol G protagoniza una espectacular caída escaleras abajo en pleno concierto

Mala pata es lo que ha tenido Karol G durante la celebración de su último concierto. La cantante, que está inmersa en su gira por Estados Unidos y que este pasado viernes actuaba en Miami con entradas agotadas, ha sido la protagonista de una espectacular caída en pleno escenario.

La colombiana se encontraba en ese momento cantando Ahora me llamas, una de sus canciones más laureadas en colaboración con Bad Bunny. Subida encima de unas escaleras colocadas en el escenario, Karol G no pudo evitar trastabillarse con sus taconazos y cayó escalones abajo mientras la música y los bailarines seguían.

El micrófono que la artista llevaba en su mano permitió escuchar con total claridad el fuerte golpe que la cantante se dio contra el suelo.

El momento fue captado por las cámaras de muchos curiosos, asistentes al concierto, que se encontraban en aquel momento grabando la actuación de la compositora colombiana y que no han tardado en viralizarse rápidamente en redes sociales.

El show debe continuar

Sin embargo, a pesar de este fuerte golpe y del dolor que experimentó la cantante durante toda su actuación, Karol G no abandonó el bolo hasta el final. ¡The show must go on!

"Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió hasta la rodilla", decía la artista colombiana minutos después de esta aparatosa caída, ya sentada en una silla.

"¿Ustedes creen que después de haber llenado este arena por primera vez en mi vida...?", señalaba la cantante, que no pudo continuar con sus palabras a causa de la emoción y las lágrimas. "Yo quería que fuera perfecto", aseguraba la cantante visiblemente emocionada, levantando el aplauso de todo el público congregado en el estadio de Miami.